Dieter Thomas Kuhn - Musik ist Trumpf

× Erweitern Dieter Thomas Kuhn

Er ist wieder da! Dieter Thomas Kuhn und Band begeisterten live in Heilbronn. Tausende Disco- und Flower Power Fans waren aus der ganzen Region in den Wertwiesenpark gepilgert um ihr Idol live zu erleben.

Ein Meer aus Sonnenblumen & BH´s

Mit wippenden Hüften und bunt glitzernden Schlaghosenkostümen legten die Musiker wie gewohnt einen flippig, schrillen Auftritt hin. »Musik ist Trumpf« kündigte den Auftritt des Schlagergott wie gewohnt an. Ab diesem Moment waren die Fans nicht mehr zu stoppen. Textsicher und tanzbereit zeigten sich die Fans aus der Region. Von Mädelsabend in schrillen Kostümen, über Jungesellenabschieden, bis Familien in voller Besetzung war wieder alles dabei.

Rene aus Bad Friedrichshall war (wie jedes Jahr) mit seiner Freundin in der ersten Reihe: »Ich bin Dieter Thomas Kuhn Fan der ersten Stunde, meine Freundin habe ich mit meiner Begeisterung angesteckt. Sie begleitet mich auf Konzerte von Dieter in ganz Deutschland. Nächstes Jahr feier ich »20 Jahre mit Dieter«, 1998 war mein erstes Konzert.«

Selbstgebastelte Mikrophone, Brillen, Schlaghosen und Platteauschuhe - die Fans haben sich für die singende Locke wieder in Schale geschmissen. Sonnenblumen, Schlüpfer und Bh´s flogen in regelmäßgen Abständen auf die Bühne - sehr zur Freude von Dieter und Band.

»Tränen lügen nicht«

Beim Kult Open-Air erklangen die Klassiker »Sag mir Quando«, »die kleine Kneipe« und natürlich sein Steckenpferd »Über den Wolken«. Auch das Wetter war bereit für das Schlager-Rivival: Petrus schickte Sonnenstrahlen bis in die späten Abendstunden. Mit Feuerzeug-Atmosphäre klang der Schlagerabend aus. Bei »Tränen lügen nicht« stimmte der ganze Wertwiesenpark mit einem »mmmhhh« ein. Und so summte sich ein rundum gelungenes Konzert zu Ende.