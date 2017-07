Nach dem Festival: Effizient gegen den Wäscheberg danach

× Erweitern Pixabay.com ©xusenru Festival of Colors

Sommerzeit ist Festivalzeit: Mehrere Tage mit hunderten und tausenden Menschen zur besten Musik tanzen und Spaß haben. Doch auch wenn Sommer ist, nicht immer spielt das Wetter mit. Regenschauer, schlammige Wege und triefende Zelte hinterlassen ihre Spuren auf T-Shirt und Hose.

Zudem kommen auch Special-Festivals wie das Holi-Festival, das vom indischen Frühlingsfest inspiriert ist. Dabei wird die tanzende Menge mit bunten Reisfarben überschüttet. Erst kürzlich fanden sich dazu in Stuttgart viele Tanzfreudige zu dem Farbbeutelspektakel ein. Lange Kleidung und Kopfbedeckungen werden empfohlen, damit Haut und Haar möglichst geschützt werden. – Genügend Wäsche zum Reinigen ist da in den meisten Fällen garantiert.

Gegen die große Wäscheberge

Häufig wartet nach dem Festival wieder der berufliche Alltag. Somit sind die meisten Festival-Teilnehmer froh, wenn der entstandene Wäscheberg schnell wieder weg ist. Je mehr Kleidung auf ein Festival mitgenommen wurde, desto größer fällt der Wäscheberg zudem aus.

Hier ist es hilfreich, das Waschen nach dem Festival nicht erst lange aufzuschieben. Die Wäsche sollte zunächst nach Farben und dem Grad der Verschmutzung sortiert werden. Weniger stark verschmutzte Wäsche, kann dann zusammen mit noch bereits vorhandener Wäsche aus dem Wäschekorb gewaschen werden. Ist die Wäsche nicht zu stark verschmutzt, kann zudem meist auch auf den Vorwaschgang verzichtet werden. Bei stark verschmutzter Wäsche sollte dieser nicht ausgelassen werden. Teilweise ist sogar noch eine extra Vorbehandlung der Wäsche nötig.

Auch das Bügeln der Wäsche kann beschleunigt werden. Am einfachsten lässt sich dies Umsetzen, indem eine Dampfbügelstation verwendet wird. Denn bei einer Dampfbügelstation ist das Bügeleisen deutlich leichter als ein normales Bügeleisen und lässt sich damit auch leichter bedienen. Sollte Wäsche dabei sein, die eine Behandlung mit Dampf nötig macht, beispielsweise um starke Falten besser heraus zu bügeln, ist der Dampfgenerator zudem ebenfalls vorhanden.

Vorgehen bei starker Verschmutzung

Ist die Wäsche stark verschmutzt, sollte sie vorher eingeweicht werden. Dickere Schlammbrocken und ähnliches können jedoch auch in getrocknetem Zustand zunächst abgebürstet werden. Je nach Art der Verschmutzung ist allerdings eine andere Vorbehandlung empfehlenswert, um die Wäsche möglichst nach dem ersten Waschen sauber zu bekommen.

Von Schmieröl-Flecken bis zur Kohle

Verunreinigungen durch Schmieröl sind mit Butter vorzubehandeln. Dazu den Stoff an der betroffenen Stelle dick mit der Butter einreiben und eine halbe Stunde bis Stunde einwirken lassen. Danach sollet die Kleidung in einem normalen Waschgang gewaschen werden.

Verunreinigungen mit Essensresten, wie Speiseöl oder Rotweinflecken, reicht es die betroffene Stelle vor dem Waschen mit einem Fleckenspray zu behandeln. In einigen Fällen wird auf Festivals auch noch mit Kohle gegrillt. Auch hier kommt es schnell zu Verschmutzungen. Die Grillkohlespuren an Hose und T-Shirt sollten zunächst abgeklopft werden. Danach hilft eine Behandlung mit Kartoffelstärke. Diese wird angefeuchtet und der Fleck damit leicht abgetupft. Im Anschluss wird das Kleidungstück ganz normal gewaschen.

Flecken durch Farbpuder und Farbbeutel

Sollten die Kleidungsstücke durch Farbbeutel verunreinigt sein, ist die Reinigung etwas komplexer. Die Grundlage der Farbpuder bildet meist Mais-oder Reismehl. Hinzu kommen verschiedene Lebensmittelfarbstoffe, die auch nicht ganz ungefährlich sein können. Denn einige der Farbstoffe gelten als allergieauslösend und können Juckreiz oder Atembeschwerden auslösen.

Die meisten der Farbstoffe sind jedoch wasserlöslich und gehen mit der normalen Wäsche wiederheraus. Allerdings können einige der Farben mit Synthetik-Gewebe auch feste Verbindungen eingehen. In solchen Fällen hilft möglicherweise nur noch Entfärber oder Bleichmittel, vorausgesetzt es handelt sich um ein weißes Kleidungsstück.

Die richtige Kleidung für ein Festival

Um Probleme beim Waschen und einen zu hohen Wäscheberg zu vermeiden hilft es, sich bereits bei der Vorbereitung aufs Festival um passende Kleidung zu bemühen. Generell sollte nur das nötigste an Kleidung mitgenommen werden. Die Erfahrungen aus anderen Festivalbesuchen zeigt meistens, wieviel Kleidung nötig ist und auf welche Kleidungsstücke verzichtet werden können. Gleichzeitig sollten wichtige Dinge aus der Festival-Packliste wie Regenmantel, Gummistiefel oder Schlafanzug nicht vergessen werden.

Aber nicht nur die Menge der Kleidung, sondern vor allem auch die Art der Kleidung sollte für das Festival angemessen sein. Für viele Festivals eignen sich Kleidungsstücke aus Baumwolle. Diese sind atmungsaktiv und in der Regel auch einfach zu reinigen. Zudem sollte daran gedacht werden, je heller die Kleidungsstücke sind, desto schneller sieht man eventuellen Schmutz und so häufiger werden die Kleidungsstücke in der Regel gewechselt.

Baumwollstoffe sind vor allem bei Farbpuder-Partys zu empfehlen, da einige synthetische Stoffe mit der Farbe beim Waschen feste Verbindungen eingehen und sich die Farbe in Folge nicht mehr aus dem Kleidungsstück entfernen lässt. Außerdem sollte bei Farbpuder- oder Farbbeutel-Partys ein weißes Outfit gewählt werden. Nicht nur, dass dann die Farbe besser gesehen wird und bunter wirkt, sondern auch weil sich weiße Baumwollkleidung häufig auch bei höheren Temperaturen waschen lassen und somit die Farbe leichter herauszubekommen ist.