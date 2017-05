Naturtheater Reutlingen: Degenrasseln und Welkende Rosen

»Ich freue mich auf zwei Theaterstücke, die in diesen Fassungen noch nie gespielt wurden«, sagt der Erste Vorsitzende Rainer Kurze und verrät auch schon, dass zu den 90. Wasenwald-Festspielen 2018 »Ein Käfig voller Narren« und »Heidi« geplant sind. Mehr als 11.000 Karten für die Spielzeit 2017 sind schon verkauft, das Extra-Programm wurde um ein Mitternachts-Special, das interaktive Stück »Smart ohne Phone – das Handycal« von Sascha Diener erweitert.

× Erweitern Foto: Irfan Kars Die drei Musketiere Naturtheater Reutlingen

Susanne Heydenreich inszeniert »Die Drei Musketiere«

»Eigentlich wollte ich nicht an die Musketiere heran« kokettiert Regisseurin Susanne Heydenreich. »Dann verschlang ich fünf Theaterstück-Fassungen von Dumas‘ Roman, verliebte mich in zeitlose Charaktere sowie kurze Dialoge. Dieser Thriller fesselt nicht durch historische Details, sondern durch das Elend im Absolutismus sowie die Skrupelosigkeit, Brutalität und Intrigenhaftigkeit von Spionin und Kardinal. Am Ende des Abends werden die Zuschauer gegenüber Mylady de Winter und Richelieu Mordgelüste verspüren«, warnt Heydenreich. Opulent ist das Stück mit Sicherheit: 30 Darsteller, 70 mehrteilige Kostüme von Sibylle Schulzes Team, anspruchsvolle Fecht-Choreo von Stefan Müller-Doriat und ein Bühnenbild mit fünf Schauplätzen von Wasenwald-Erstling Maja Rumswinkel.

× Erweitern Foto: Irfan Kars Die Schöne und das Biest Naturtheater Reutlingen

Märchen ohne Disney-Kitsch – »Die Schöne und das Biest«

»Bei der Inszenierung des Märchens nach Peter W. Hermanns Bühnenfassung wollten wir eine saftige Rechte-Rechnung von Disney verhindern. Katharina Scholl vom Theater der Altstadt und ich schrieben daher eigene Texte und Alexander Reuter spielte live einen neuen Soundtrack ein«, sagt Regisseur Ambrogio Vinella.45 junge, auf perfekte Live-Stimme geschulte Darsteller in 58 fantastischen Kostümen sowie dramaturgische Überraschungen bilden den Rahmen für das Werben des verwunschenen Prinzen, der die wahre Liebe vor dem Verwelken der siebten Rose finden muss. tmo

Wasenwald-Festspiele 2017 – Das Programm

Sonntag, 4. Juni

11 bis 17 Uhr: Tag der Offenen Tür

Donnerstag, 29. Juni

20 Uhr: SWR3 Live Lyrix

Freitag, 21. Juli

20 Uhr: Musical Night

Samstag, 19. und 25. August

23 Uhr: Smart ohne Phone – Das Handycal

Sa. 17. Juni bis Sa. 26. August Die drei Musketiere, Vorstellungen immer samstags und am 4., 11. und 18. August um 20 Uhr, am 9. Juli um 15 Uhr sowie am 19. und 25. August um 19.30 Uhr

Fr. 23. Juni bis Sa. 19. August Die Schöne und das Biest, Vorstellungen immer samstags um 15 Uhr, zusätzlich vom 23. Juli bis 13. August immer sonntags um 15 Uhr sowie am 23. Juni um 20 Uhr und am 5. Juli um 10 und 15 Uhr

Naturtheater Reutlingen, Mark Gewand 3, 72762 Reutlingen, Karten-Telefon: 07121-2672762, www.naturtheater-reutlingen.de