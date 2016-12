Neue Konzertreihe startet am Mercedes-Benz Museum

× Erweitern Foto: Universal/Hörður Sveinsson Rea Garvey

Nach einem erfolgreichen Jubiläumsjahr 2016 erweitert das Mercedes-Benz Museum 2017 seinen Kulturkalender gemeinsam mit dem Konzertverantalter Chimperator Live um den neuen „Mercedes-Benz Konzertsommer“. Der erste bestätigte Act heißt Rea Garvey.

Stuttgart wird um eine große Open Air Fläche reicher: Auf zwei verschiedenen Bühnen finden am Mercedes-Benz Museum vom 29. Juni bis 2. Juli 2017 zum ersten Mal Pop-Konzerte für 1.500 bis 6.500 Zuschauer statt. Der erste Künstler ist bereits bestätigt: Am 1. Juli 2017 spielt der irische Sänger und Gitarrist Rea Garvey. Ein automobiles und kulinarisches Rahmenprogramm für Jung und Alt verleiht dem Konzertsommer eine besondere Note.

Stuttgart wird um eine große Open Air Fläche reicher: Der derzeit als Parkdeck genutzte Bereich zwischen dem Mercedes-Benz Museum und der Mercedes-Benz Niederlassung verwandelt sich im Sommer 2017 zum ersten Mal zur Konzertbühne. 7.000 Quadratmeter Veranstaltungsfläche für bis zu 6.500 Zuschauer bieten dem Museum zusätzlich zur vorhandenen Open Air Bühne (1.500 Zuschauer) neue Möglichkeiten für Konzerte unterschiedlicher Musikgenres. Tickets für Rea Garvey können ab heute gebucht werden. Die Konzertkarte beinhaltet einen Nachlass von 25 Prozent auf den Museumseintritt in 2017. Ebenfalls inkludiert ist die Fahrt mit allen VVS-Verkehrsmitteln am Veranstaltungstag.

Mit Chimperator Live hat das Mercedes-Benz Museum einen starken Partner als Veranstalter. Angesiedelt in Stuttgart, ist Chimperator Live unter anderem für Künstler wie Cro, Die Orsons, SDP und Namika zuständig. Darüber hinaus tritt Chimperator Live in Stuttgart und Köln als örtlicher Veranstalter auf. Mit über 600 Shows in den letzten zwei Jahren entwickelte sich Chimperator Live in kürzester Zeit zu einer wichtigen Adresse in der deutschen Veranstalterszene.