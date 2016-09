Neue Spielzeit am Theater Heilbronn

× Erweitern Dame Besuch Besuch der alten Dame, Foto: Thomas Braun: Anjo Czernich, Katharina Voß, Raik Singer, Tobias D. Weber, Nils Brück (hier als Frau), Frank Lienert-Mondanelli (hier als Frau)

Das Theater Heilbronn startet mit 24 Premieren in eine spannende neue Spielzeit 2016/2017. Bis Ende des Jahres sind Stücke wie »Der Besuch der alten Dame«, »Kriegerin«, »Terror« und »Der Zauberer von Oz« zu sehen.

Eröffnet wurde die Spielsaison mit einem Klassiker der Moderne, der noch nie am Berliner Platz zu sehen war: Friedrich Dürrenmatts »Der Besuch der alten Dame«. Claire Zachanassian unterbreitet der heruntergekommenen Stadt Güllen ein unmoralisches Angebot: eine Milliarde, wenn jemand ihren früheren Liebhaber Alfred Ill tötet. Vor vielen Jahren hat er sie und ihr ungeborenes Kind verraten. Jetzt fordert die Alte Dame dafür Gerechtigkeit.

Gastspiele

Nicht minder brisant ist das erste Stück der Saison in der BOXX: »Kriegerin« von David Wnendt. Im Zentrum steht Marisa, die zu einer Gruppe von Neonazis gehört. Durch eine Begegnung mit Rasul aus Afghanistan verändert sich ihr Denken aber nach und nach. Bekanntermaßen ist das Komödienhaus die Unterhaltungsspielstätte des Heilbronner Theaters. Hier läuft im Oktober ein Gastspiel des Euro-Studios Landgraf: »Höchste Zeit« von Tilman von Blomberg, Carsten Gerlitz und Katja Wolf mit dem bereits aus dem Hormonical »Heiße Zeiten« bekannten und beliebten Damenquartett.

Musiktheater & Zeitgenössischer Tanz

Am 7. Oktober um 19.30 Uhr ist bereits die nächste Premiere im Großen Haus. Mit Ferdinand von Schirachs »Terror« kommt das erfolgreichste Stück der vergangenen Theatersaison auch in Heilbronn auf die Bühne: Der Luftwaffenoffizier Lars Koch hat ein entführtes Passagierflugzeug abgeschossen, das Terroristen in ein mit 70 000 Menschen vollbesetztes Fußball-stadion abstürzen lassen wollten. Dabei kamen alle Insassen des Flugzeugs ums Leben. Jetzt steht der Pilot wegen 164-fachen Mordes vor Gericht. Die erste Musiktheaterpremiere steht am 13. Oktober im Großen Haus auf dem Programm. Das Theater und Orchester Heidelberg gastiert mit Richard Wagners Oper »Der fliegende Holländer«. Anfang November ist auch schon Märchenzeit im Großen Haus. Am 6. November hat »Der Zauberer von Oz« nach dem berühmten Kinderbuch von L. Frank Baum Premiere.

Allen Freunden des zeitgenössischen Tanzes sei die Premiere am 11. November ans Herz gelegt. Das Staatstheater Saarbrücken ist mit »Meister der Moderne«, einem dreiteiligen Abend mit Arbeiten dreier Spitzenchoreografen zu Gast. Und alle Komödienhausfreunde dürfen sich schon auf den 12. November freuen. Dann hat »Das Geheimnis der Irma Vep«, ein Eingroschengrusel von Charles Ludlam Premiere. Helen Gerstner

