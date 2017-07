Neue Theatersaison 2017 / 2018 in der Stadthalle Plochingen

× Erweitern Foto: Philipp Moenckert The Blues Brothers Die Blues Brothers kommen nach Plochingen

In der neuen Theatersaison 2017 / 2018 lockt in diesem Jahr wieder ein facettenreiches Programm in die Stadthalle Plochingen: ein bunter Mix aus unterhaltsamer Komödie, anspruchsvollem Schauspiel und mitreißendem Musiktheater. Fünf Stücke stehen in der kommenden Saison auf dem Programm, für die ab sofort der Abonnementsverkauf startet.

Die Spielzeit beginnt am 11. Oktober 2017 mit dem Schauspiel “Der Fall Luther“ von Karlheinz Komm. In diesem spannenden Stück wird in einer Gerichtsverhandlung und in szenischen Rückblenden geklärt, ob Dr. Martin Luther den Aufstand der Bauern mit initiiert hat. Denn nur durch seine Worte und Schriften, mit denen er den „Sittenverfall“ der Kirche angeprangert hat, wurde die Öffentlichkeit informiert und alarmiert. Ein solches Denken und dann auch noch den Papst infrage zu stellen, ist gefährlicher, als Luther dachte.

Am 10. November 2017 erleben Sie das Musical „The Blues Brothers“ nach dem Kultfilm von John Landis. In schwarzem Anzug, mit schwarzem Hut und schwarzer Sonnenbrille wollen die beiden Brüder Jake und Elwood ein katholisches Waisenhaus mit Hilfe des Blues retten. Sozusagen in göttlichem Auftrag trommeln sie ihre alte Band zusammen, um ein ultimatives Blues-Konzert zu veranstalten. Es vereinen sich Witz, Charme, unschlagbar coole Typen und die beste Filmmusik aller Zeiten zu einem actionreichen Musical voll unvergesslicher Songs wie „Jailhouse Rock“, „Gimme some lovin“, „Stand by your man“ und natürlich „Everybody needs somebody to love“.

Am 10. Januar 2018 folgt die Komödie „Die Kirche bleibt im Dorf“ nach der Filmvorlage von Ulrike Grote. In den beiden Orte Oberrieslingen und Unterrieslingen leben die Einwohner seit Jahren in herzlicher gegenseitiger Feindschaft miteinander. Als dann noch ein reicher Amerikaner die Oberrieslinger Kirche, die sich die Dörfer seit dem Mittelalter teilen müssen, für sagenhafte fünf Millionen kaufen möchte, spitzt sich die Situation nochmals zu. Liebevoll werden die Eigenheiten der schwäbischen Seele in dieser Inszenierung auf die Schippe genommen. Für noch mehr Schwung sorgt zünftige und rockige Livemusik auf der Bühne.

„Der Steppenwolf“ nach der berühmten Romanvorlage von Hermann Hesse folgt am 08. Feburar 2018. Im Mittelpunkt des Stückes steht der innerlich zerrissene Lebenskünstler Harry Haller. Die saubere Gemütlichkeit und bürgerliche Kultur bewundert und schätzt er, verachtet aber die Pflichten und Institutionen der Gesellschaft. Die Thesen des „Tractats vom Steppenwolf“ sind da Wasser auf seine Mühlen, denn das kleine Büchlein fordert auf zu einem unbedingten und extremen Leben, um der bürgerlichen Durchschnittlichkeit zu entkommen. Hermann Hesse hatte in seinem Leben immer wieder persönliche Krisen zu bewältigen. Deshalb suchte er immer wieder nach alternativen Lebensformen und erkundete u.a. in Indien in einer religiösen Reise sein Seelenleben. „Der Steppenwolf“ ist ab 2019 im Abi-Fach Deutsch Schwerpunktthema.

Mit dem Drama „Faust - der Tragödie erster Teil“ von Johann Wolfgang von Goethe geht am 08. März 2018 die Theatersaison 2017 / 2018 zu Ende. Faust hat bereits Bücher gewälzt, Geister beschworen und mit Selbstmordgedanken gespielt, denn die Unzulänglichkeit des eigenen Denkens und die Beschränktheit seiner Mitarbeiter bringen ihn zur Verzweiflung. Der Teufel verspricht ihm zu helfen. Uns so schließt er mit ihm einen verhängnisvollen Pakt… Die „Faust“-Tragödie ist Goethes Lebenswerk, in dem er sich über 60 Jahre lang mit unserer Geschichte und Lebensweise auseinandergesetzt hat.

Die Abonnementspreise betragen je nach Kategorie zwischen 67,- und 79,- Euro, ermäßigte Abonnements kosten 40,- Euro. Anmeldungen für ein Theaterabonnement nimmt das Kulturamt der Stadt Plochingen entgegen: Telefon 07153 / 7005-252 oder per Mail kultur@plochingen.de. Hier kann man sich auch Karten für die einzelnen Vorstellungen in der Stadthalle reservieren lassen. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20.00 Uhr. Weitere Infos unter: ww.plochingen.de/Theater.