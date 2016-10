Neues Hausprogramm im Renitenztheater Stuttgart

× Erweitern Foto:Ferdinando Iannone Maulwurf Renitenztheater 20160928 Theater Proben

Im Renitenztheater wird am 8. Dezember das neue Hausprogramm uraufgeführt. »Der Maulwurf – Wühlkommen in den Verhältnissen« ist eine bissige Mediensatire aus der Feder des Autoren-Duos René Sydow und Daniel Hedfeld. Die Handlung spielt in einer Stuttgarter Online-Redaktion. Dort müssen drei Redakteure, angetrieben von einer übereifrigen Redaktionsleiterin, täglich entscheiden, welche Meinung öffentlich editiert wird und welche nicht. Ber

Der Maulwurf – Wühlkommen in den Verhältnissen Premiere: 8. Dezember, 20 Uhr, Vorstellungen bis 26. Februar 2017, Renitenztheater, Stuttgart, www.renitenztheater.de