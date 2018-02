Norman Gräter plant das ganz große Ding

× Erweitern Norman Gräter

Das Vorhaben des sympathischen Redners aus Künzelsau klingt visionär: Am 24. März 2020, seinem 43. Geburtstag, möchte Gräter nicht nur sein neues Buch vorstellen, sondern auch 6.000 Inspirationsfreunde an einem Platz zusammenbringen und vor möglichst ausverkauftem Haus in der Porsche Arena in Stuttgart sprechen.

»Erfolg hat drei Buchstaben: TUN!« Der in Künzelsau geborene Life-Coach und Keynote-Speaker Norman Gräter geht gerne außergewöhnliche Wege und vertritt die Philosophie, gleich zu Beginn eines Vortrages mit gewohnten Mustern zu brechen: »Starten Sie nie mit Hallo und Guten Abend, da haben sie schon verloren!«, gibt der zweifache »Europameister im Reden« einen seiner eigenen Motivationstricks für die Bühne Preis und beginnt das Gespräch entsprechend direkt mit dem »Erfolg«-Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Grund für das Gespräch ist ein ebenso ehrgeiziges wie außergewöhnliches Ziel, das Norman Gräter bereits seit vier Jahren verfolgt. Am Anfang stand dabei eine Vision: 2014 fasste der wortgewandte und smarte Motivationstrainer den Entschluss, im Jahr 2020 die gigantische Porsche-Arena in Stuttgart füllen zu wollen. Und so wurde aus der »Vision 2014« die »Mission 2020«.

»Die Idee dazu kam wie die Jungfrau zum Kinde in einem Hamburger Hotelzimmer, nachdem ich zwei stolze Vorträge gehalten habe«, erinnert sich Norman Gräter an den Ursprung des Projektes zurück. »Ich war damals noch weit weg von der Bühne. Ich hatte eine Festanstellung im Eventmanagement und war immer nur hinter der Bühne und hatte eigentlich auch gar keine Ambitionen auf die Bühne zu gehen.« Ein interner Vortrag im Kreise seiner Firmenkollegen gab anschließend aber den Ausschlag: »Das Gefühl war einfach da, genau das richtige zu tun: ich hatte das Gefühl angekommen zu sein«. Seither widmet sich Norman Gräter dem Schwerpunkt-Thema Zielsetzung und Zielerreichung. Sich selbst hat er dabei gleich zu Beginn ein ganz großes Ziel gesetzt: Porsche-Arena 2020! Die Zuschauer, die bereits jetzt schon eine Karte für den 24. März 2020 erworben haben, dürfen sich derweil auf eine aufwändige Bühnenshow freuen: live begleitet durch ein klassisches Orchester, blickt er auf seine ganz persönliche Erfolgsgeschichte zurück – von der Idee und Buchung der Halle im Jahre 2014 bis zur Zielerreichung im Jahr 2020. Er spricht eben nicht nur darüber, sondern macht es vor. Als Wegbegleiter dient dabei Gräters bis dahin dann sechs-jähriges Tagebuch mit all seinen erreichten Erfolgen, Lernerfahrungen, Höhe aber auch Tiefen - sie bilden die Basis. Der Erlös der Show kommt der Organisation »Seeing is believing« zugute, die erblindeten Kindern in Drittweltländern hilft, ihr Augenlicht wiederzuerlangen. »In meinen Vorträgen helfe ich Menschen, anders zu sehen. Durch meine finanzielle Unterstützung helfe ich Menschen, die Schönheit dieser Welt wieder zu sehen. Denn der Erfolg liegt nicht wie vermutet in der Gold-Medaille am Ende des Tages, sondern darin, den Weg dorthin so schön wie nur möglich zu erleben«, sagt Gräter abschließend.

Titelträger

Reden ist bekanntlich Silber - bei Norman Gräter von Zeit zu Zeit allerdings auch immer mal wieder Gold. Der Künzelsauer ist u.a. zweifacher Europameister im Reden (in den Kategorien »stegreifend« und »humorvoll«) sowie »Trainer des Jahres 2017«.