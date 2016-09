Odeng - Schwobe die rocke tue

× Erweitern Odeng

Odeng (auf hochdeutsch: Unding) steht für Schwaben-Comedy und Rockmusik zum Schieflachen! Im Herbst gehen die fünf Schwaben aus Leidenschaft auf Tour.

Ihre neue Show „Schwobamädle“ ist reich an urkomischen schwäbischen Alltagsgeschichten. Worüber der Schwabe lacht, sich ärgert, was ihn berührt oder was ihn kalt lässt, das wissen sie genau und bringen es treffend auf den Punkt. Die Bandmitglieder sind typisch schwäbisch, authentisch und saukomisch. Fünf verschiedene Charaktere, die in ihren Rollen aufgehen:

Tom Bönzle: Versicherungsvermittler mit windigen Geschäften

Olli Zischt: überkorrekter Dorfbulle, der sich auch privat nur schwer von seiner Uniform trennt,

Dommi Tschägger: Tastengigolo, dem die Frauen vertrauen,

Olaf Hanf: dauerentspannter Pflanzenzüchter mit grünen Daumen und glasigen Augen,

Michel Gluf: ewig bruddelnder Bauer, dem nie etwas recht ist.

Was wäre der Schwabe ohne seinen geliebten Trollinger? Er liebt es für seinen Wein gelobt zu werden. Was wäre eine schwäbische Band ohne einen passenden „Trollinger-Song“ ? Das wäre ja ein ODENG! Mit diesem Song stand ODENG bei der feierlichen 40-sten Weindorferöffnung in Stuttgart auf der Bühne und brachte das Publikum in die passende Weinstimmung.

Das aktuelle zwei Stunden Programm mit Pause hat den Titel: „Schwobamädle“. Aktuell werden verschiedene Sets mit jeweils 15-20 Minuten entwickelt.

