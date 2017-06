Operette im romantischen Burggraben

× Erweitern Die Csardasfürstin

Mit Emmerich Kálmáns »Die Csárdásfürstin« zeigen die Künzelsauer Burgfestspiele auf Schloß Stetten 2017 eine facettenreiche Operette. Auch die beliebte Musical Night mit internationalem Starensemble wird wieder zu sehen sein.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Künzelsauer Städtepartnerschaft mit der ungarischen Stadt Marcali gastiert, wie schon beim 20-jährigen Jubiläum, das bekannte Ensemble der Budapester Operettenwelt im romantischen Burggraben von Schloß Stetten. Dargeboten wird die beliebte und meist gespielte Operette der Welt »Die Csárdásfürstin« von Emmerich Kálmán von Mittwoch, 5. Juli bis Sonntag, 9. Juli.

Ein über 50 Personen zählendes Ensemble mit Chor, Ballett, Orchester, Zigeunerkapelle und hervorragenden Solisten wird das Schloß Stettener Publikum erneut mit seiner Darbietung begeistern.

Rasante Operette

Das Stück des ungarischen Komponisten Emmerich Kálmán schildert die Liebesgeschichte eines jungen Fürsten und einer »nicht standesgemäßen« Chansonette, die nach einigen Missverständnissen jedoch ein Happyend findet. Die Besucher werden mitgerissen von einer rasanten Operette, die belebt wird durch den Csárdás, dem von Zigeunermusik begleiteten ungarischen Nationaltanz. An allen Aufführungsterminen gibt es ab Einlass (eine Stunde vor Beginn) bis nach dem Stück Bewirtung mit Getränken und kleinen Speisen auf dem Gelände.

Musical Night

Wie im vergangenen Jahr findet am Freitag, den 18. August, und Samstag, den 19. August 2017 traditionell die »Musical Night« im 600 Sitzplätze fassenden Burggraben auf Schloß Stetten statt. Es gastiert ein internationales Starensemble, welches von der Axel Törber Band begleitet wird. Unter der Regie der Hauptdarstellerin aus »Das Phantom der Oper«, dem Musical-Star Colby Thomas aus New York, werden bekannte Darsteller ein gekonnt zusammengestelltes Programm präsentieren. Hoch aktuell wird im Programm z.B. ein Ausschnitt aus Elton Johns Musical »Billy Elliot« geboten. Auch die Musicals auf deutschen Bühnen wie »Tarzan«, »Wicked – die Hexen von Oz«, »Der Schuh des Manitu«, »Dirty Dancing« und das neu komponierte Liebesduett aus »Starlight Express« werden nicht fehlen. Bewährte Erfolge wie »Ich war noch niemals in New York«, »Der König der Löwen«, »Mamma Mia«, »Elisabeth«, »We will rock you« sowie die Klassiker »Phantom der Oper«, »Evita«, »Cats« und »Cabaret« stehen auf dem Programm.

Tickets: bei allen bekannten VVK-Stellen und Fon: 07940-2442

www.festspiele-stetten.de