Otto Waalkes, Liederhalle Stuttgart, 11.4.17

Otto war am Dienstag 11.04.2017 wieder in Stuttgart. Viele Fans waren im Publikum, welche alle bekannten Otto Lieder aus dem FF mitsingen konnten. Otto's Bühnenshow an diesem Abend war voll mit vielem Bekannten aber auch neuen Sachen, die man noch nicht kannte. Man konnte mal wieder durchgehend Lachen. Ein toller Abend!

× 1 von 9 Erweitern Moritz Hedrich Otto Waalkes_84-24.JPG www.moritz.de × 2 von 9 Erweitern Moritz Hedrich Otto Waalkes_84-25.JPG www.moritz.de × 3 von 9 Erweitern Moritz Hedrich Otto Waalkes_84-26.JPG www.moritz.de × 4 von 9 Erweitern Moritz Hedrich Otto Waalkes_84-27.JPG www.moritz.de × 5 von 9 Erweitern Moritz Hedrich Otto Waalkes_84-28.JPG www.moritz.de × 6 von 9 Erweitern Moritz Hedrich Otto Waalkes_84-29.JPG www.moritz.de × 7 von 9 Erweitern Moritz Hedrich Otto Waalkes_84-30.JPG www.moritz.de × 8 von 9 Erweitern Moritz Hedrich Otto Waalkes_84-31.JPG www.moritz.de × 9 von 9 Erweitern Moritz Hedrich Otto Waalkes_84-32.JPG www.moritz.de Prev Next