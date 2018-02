Programm der 36. Schlossfestspiele Zwingenberg steht!

× Erweitern von links: Landrat Dr. Achim Brötel, Intendant Rainer Roos, GF Ilka Zwieb, Bürgermeister von Zwingenberg Norman Link und Birgit Heller-Irmscher

Vom 21.07. bis zum 05.08 finden dieses Jahr die Schlossfestspiele in Zwingenberg statt. Das Programm der Spielzeit 2018 wurde der Öffentlichkeit gestern (am 07.07) vorgestellt.

Die 36. Schlossfestspiele wollen an den Erfolg aus dem letzten Jahren anknüpfen. Landrat Dr. Achim Brötel stellt stolz das Programm 2018 vor. Los geht es am 21.07. mit der Kubanischen Naht. Hier werden die Musiker von "Vientos del Caribe" in Begleitung von Sängerin Jennifer Martins die Zuschauen mit auf eine Reise nach Kuba nehmen.

Dazu gehören Cha Cha Cha, Bolero und Son Cubano. Die Veranstlatung ist bereits ausverkauft. Für das 4. Familienfest am 22.07. gibt es noch Karten. Im Mittelpunkt steht diesen Jahr Mozarts Wiener Singspile "Die Entführung aus dem Serail". Am gleichen Tag findet um 18 Uhr das Chorkonzert stattt. Hier werden Werke aus der Blütezeit der Chormusik, der Romatik, den Werken aus der Klassik entgegengestellt. Am 26., 28. und 29.02. geht es weiter mit Mozarts "Die Entführung aus dem Serail". Die Auswahl begründet Intendant Rainer Roos begeister: "Wir haben uns für diese Oper entschieden, weil ich diese persönlich sehr mag und sie farbenreich ist."

"Opera Meets Rock" steht am 27.07. auf de Plan. Hier treffen klassische Oper, Filmmusik und Msuical auf legendäre Pop- und Rockhits. Das Herzstück der diesjährigen Festspiele ist wieder die "Rocky Horror Show". Diese ist, nach großer Nachfrage aus dem letzten Jahr, erneut zur sehen. Diesmal an vier Tagen (vom 2.08. bis 05.08.). "Es gibt nur Musiik, die die Herzen der Menschen berührt oder eben nicht, Und Rocky Horror hat sich letzten Jahr in Herzen gesungen und getanzt.", so Intendat Roos über die Wahl.