Russkaja - Schalten den „Kosmopoliturbo“ ein

Dass gerade Wien als Tor zum Balkan und interkulturelle Mega-Metropole ein wahrer Kreativ-Schmelztiegel für charakterstarke Künstler gilt, ist nicht erst seit Falco weltbekannt.

Auch die russisch-wieniersche Band Russkaja wird diesem Ruf mehr als gerecht – frei nach dem Motto „I changed my vodka for the whiskey, that ´s why I got this voice. I changed my Olga for the Britney because I had no choice“ mischt die Combo mit charismatischem Tonfall Ska, Balkan-Beats, Polka, Folklore und Funk-Sounds zu einer einzigartigen Melange.

Für eine Welt, in der die kosmopolitische Welle ohnehin sämtliche Grenzen wegspült, haben Russkaja ihr jüngstes Album auch noch "Kosmopoliturbo" benannt. Ab Anfang Oktober sind sie damit in Deutschland und Österreich auf Tour:

Termine im Umland

24.11. Ulm, Roxy

14.12. Karlsruhe, Substage

15.12. Nürnberg, Hirsch