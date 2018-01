The Duo, Bix, Stuttgart, 24.1.17

×

Scott Colley & Benjamin Koppel - The Duo am 24.01.2018 im Bix Ja

Scott Colley (bass) & Benjamin Koppel (sax) - The Duo am 24.01.2018 im Bix Jazzclub in Stuttgart: Nachdem sie bereits in verschiedenen Konstellationen und Projekten zusammen gearbeitet haben, haben sich der Super-Bassist Scott Colley und der Top-Saxofonist Benjamin Koppel – zwei langjährige Freunde und musikalische Partner – nun endlich als Duo zusammengefunden. Der in NYC lebende Scott Colley war fünf Jahre lang Bassist der Herbie Hancock Group und ist einer der meist gefragten Akteure der aktuellen internationalen Jazzszene. Seine Karriere startete er als Sideman für Dizzy Gillespie und Carmen McRae und weitere, einflussreiche Namen! Er selbst hat als Bandleader acht eigene Alben veröffentlicht. Der in Kopenhagen lebende Benjamin Koppel, einer der meist ausgezeichneten Saxofonisten seiner Generation, ist auf insgesamt 50 Alben zu hören und hat dabei mit Jazz-Giganten wie Paul Bley, Phil Woods und Randy Brecker im Studio und auf der Bühne gestanden. Allein aus seiner intensiven musikalischen Beziehung zum Pianisten Kenny Werner sind 10 Alben hervorgegangen – in Kooperation mit Künstlern wie Lionel Loueke, Bobby Watson und Joe Lovano.