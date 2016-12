Sensationell! Rea Garvey kommt nach Aschaffenburg!

× Erweitern Foto: Universal/Hörður Sveinsson Rea Garvey

In 2017 feiert das „one race… human!“ Festival vom 10. bis 13. August sein großes 20-jähriges Jubiläum auf dem Aschaffenburger Festplatz. Nun bestätigt der Veranstalter nach der exklusiven Deutschland-Show von Gentleman & Ky-Mani Marley den nächsten Headliner – und dieser ist kein geringerer als Rockstar und Multitalent Rea Garvey, dessen Open-Air-Shows 2016 in ganz Deutschland durchweg ausverkauft waren!

Rea Garvey am Sonntag, 13. August 2017 in Aschaffenburg!

Bekannt geworden mit der Gruppe Reamonn und ihrem Megahit „Supergirl“ hat sich Rea Garvey auch längst als Solo-Künstler durchgesetzt und an den Erfolg von Reamonn mehr als angeknüpft. Nicht umsonst war die Club-Tour zu seinem Solo-Debütalbum im Jahr 2011 ausverkauft! Die Singleauskopplung „Wild Love“ seines zweiten Albums schlug so ein, dass sie in Deutschland sogar Goldstatus erreichte. Es folgte eine monatelange TV-Präsenz als Juror bei "The Voice Of Germany" – so erfolgreich, dass er gleich in drei Staffeln die Kandidaten mit seinem Know-How in’s Finale coachte. 2015 veröffentlichte der irisch-stämmige Wahlberliner sein drittes Album, das direkt auf Platz 2 der deutschen Album-Charts einstieg und sich dort wochenlang halten konnte. Als Krönung seiner ausverkaufen Tour 2016 kam Ende November diesen Jahres das dazugehörige Live-Album mit gleich sechs neuen Songs und seinem neuen Hit „Uno dos tres“ mit The BossHoss. Und neben all seinem musikalischen Erfolg setzt sich Rea Garvey ganz nebenbei noch für soziale Projekte, wie für das „Clearwater-Project“ in Ecuador ein!

Am Sonntag, den 13. August 2017 kommt der Singer/Songwriter schließlich auch nach Aschaffenburg auf das „one race… human!“ Festival!

Tickets ab sofort erhältlich!

Tickets für sein Konzert gibt es ab sofort für 43,25€ inkl. aller Gebühren im Vorverkauf unter karibik-festival.de, der Hotline 0180 – 60 50 400 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Wer gleich alle vier Festivaltage der großen Jubiläums-Auflage mit allen Highlights und Künstlern erleben möchte sollte sich direkt das 4-Tage-Festivalticket sichern – das gibt es nämlich aktuell für nur 81,50€ im Vorverkauf. Zugreifen lohnt sich, denn zwei große Stars stehen noch aus und werden schon in den nächsten Wochen bekanntgegeben – und damit auch die nächste Preisstufe!