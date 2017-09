Sommerpause am Theater beendet

× Erweitern Probezentrum Theater Heilbronn Das Probenzentrum Heilbronn

Die Sommerpause am Theater Heilbronn ist beendet. Am 5. September begrüßte Intendant Axel Vornam die 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Vollversammlung zu Beginn der Spielzeit 2017/2018, die mittlerweile zehnte unter seiner Intendanz.

Er konnte auch die erfreuliche Nachricht übermitteln, dass das Theater Heilbronn wieder in der im August erschienenen Kritikerumfrage der Deutschen Bühne als Haus mit „ungewöhnlich überzeugender Theaterarbeit abseits der großen Zentren“ genannt wurde. Erfreulich ist außerdem, dass die Arbeiten am neuen Probenzentrum in der Christophstraße im Zeit- und Kostenrahmen liegen, so dass der Eröffnung am 30. September nichts im Wege steht. Gleich im Anschluss an die Vollversammlung wurden die Proben für die ersten vier Inszenierungen der neuen Saison wieder aufgenommen, die bereits vor der Sommerpause begonnen haben.

Zum Auftakt der Spielzeit 2017/2018 steht am 22. September 2017 Bertolt Brechts Schauspiel „Der gute Mensch von Sezuan“ auf dem Programm. Darin muss sich die menschenfreundliche Shen Te verleugnen und sich in den knallharten Ausbeuter Shui Ta verwandeln, um zu überleben. Gleich einen Tag später, am 23. September, wird mit einem außergewöhnlichen Theaterabend an der Schnittstelle zwischen Tanz und Schauspiel die Spielzeit in der BOXX eröffnet.

In „Running“ von Anna Konjetzky und Christina Kettering (23. September 2017) wird das Phänomen der Jugendlichen untersucht, die versuchen mit Selbstoptimierung dem Druck in unserer durchökonomisierten Gesellschaft standzuhalten. se Inszenierung ist eine Uraufführung. „Agnes“ von Peter Stamm (29. September 2017) wird die Saison im Komödienhaus eröffnen. s ist ein vielschichtiges, tiefgründiges Kammerspiel mit komischen Wendungen über die Flüchtigkeit des Glücks, das zeigt, wie eine erfundene Geschichte Oberhand über das Leben gewinnt. Um mehrfachen Selbstbetrug geht es in „Fundament“ von Jan Neumann (6. Oktober 2017), einem tragikomischen Schauspiel aus dem Jahre 2009.

Menschen, die sich hier auf dem Bahnhof einer großen deutschen Stadt begegnen, verstecken sich hinter ihren gesellschaftlichen Rollen, bis eine ohrenbetäubende Explosion das Fundament ihres Zusammenlebens ins Wanken bringt und zeigt, wie trügerisch die vermeintliche Sicherheit in unserer westlichen Welt ist. Mit dieser Spielzeit fangen auch einige neue Kolleginnen und Kollegen am Theater Heilbronn an. Wie die Schauspieler Anja Schreiber und Hannes Rittig für das Ensemble des Großen Hauses und Jana Franke und Patrick Isermeyer für die BOXX. Neu in der Dramaturgie ist Sophie Püschel, in der Theaterpädagogik Lisa Spintig und in der Öffentlichkeitsarbeit/Marketing Rebekka Mönch. Als neue Leiterin des Besucherservice hat Doreen Urbanczyck am Theater Heilbronn begonnen, als neuer Leiter der Abteilung Ton Stefan Kaindl und als Produktionsleiter Florian Michaelis.