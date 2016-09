Starpianist Fazil Say in Heilbronn

× Erweitern Fazil Say Fazil Say

Fazıl Say (46) ist wohl der bekannteste zeitgenössische Komponist und Pianist der Türkei. Mit vier Jahren begann er Klavier zu spielen, als sechzehnjähriger komponierte er mit »Black Hymns« eines seiner ersten Werke.

Der Gewinn der Young Concert Artists International Auditions in New York beflügelte schließlich vollends seine internationale Karriere. Als Pianist spielte er unter anderem bei der New York Philharmonic, den International Piano Series London und bei der World Piano Series Tokyo. Am 29. Oktober steht er nun erstmals in der Kätchenstadt auf der Bühne. Werke von Haydn, Mozart, Beethoven spielen kann jeder gute Pianist – doch Fazil Say interpretiert, improvisiert, komponiert und verwischt dabei die Grenzen der klassischen Epochen. Ein Talent, das Kritiker weltweit staunen lässt.

Außergewöhnliches Klavierkonzert

Im Rahmen der Türkischen Kulturtage 2016 und anlässlich seines 10-jährigen Jubiläums präsentiert der Turkish Round Table Club den weltbekannten Künstler Fazil Say in der Harmonie. »Er ist nicht nur ein genialer Pianist, er wird zweifellos einer der großen Künstler des 21. Jahrhunderts sein«, wurde er treffend von der französischen Tageszeitung Le Figaro beschrieben. Mit seinem außergewöhnlichen pianistischen Vermögen berührt Fazil Say Publikum wie Kritiker seit nunmehr 25 Jahren in einer Art und Weise, wie sie selten geworden ist. Konzerte mit diesem Ausnahmekünstler sind direkter, offener, aufregender, kurz gesagt: sie treffen mitten ins Herz.

Württembergisches Kammerorchester & Serenad Bagcan

In der ersten Hälfte des Programms wird der Starpianist sein Werk »Silk Road« und Mozarts Klavierkonzert Nr. 12 A-Dur gemeinsam mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn darbieten.

Der zweite Teil ist den »Neuen Liedern« von und mit Fazil Say nach literarischen Vorlagen von türkischen Dichtern des 20. Jahrhunderts wie Metin Altiok, Nâzim Hikmet und Orhan Veli gewidmet. Say wird begleitet von der türkischen Chanson-Sängerin Serenad Bagcan. Sie genoss eine Ausbildung in klassischer Musik westlicher Prägung, interpretiert aber mit ebenso viel Erfolg auch türkische Volksmusik.

10 Jahre Turkish Round Table Club

Mit den Türkischen Kulturtagen, die regelmäßig vom Turkish Round Table Club veranstaltet werden, sollen besondere Begegnungen im Publikum sowie auf der Bühne geschaffen werden, damit das Verständnis und die gegenseitige Akzeptanz verschiedener Kulturen über das gemeinsam Erlebte wächst. Der Club hat sich dem Motto »Integration durch Bildung« verschrieben und unterstützt seit 10 Jahren Heilbronner Jugendliche und ermöglicht ihnen dadurch bessere Bildungschancen. Alle Einnahmen dieses Benefizkonzertes werden für das Projekt »Völkerverständigung durch Kultur und Sprache« verwendet.

Tickets sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.reservix.de erhältlich.

Fazil Say Sa. 29. Oktober, 20 Uhr,

Harmonie, Heilbronn

www.trtc.eu