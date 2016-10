Stuttgarter Comedy Clash im Universum

× Erweitern DANIEL PFEFFER Berhane Berhane Stuttgarter Comedy Clash

Der Stuttgarter Comedy Clash geht in die nächste Runde. Auch bei der 46. Auflage des munteren Humoristen-Wettbewerbs stehen wieder sechs der bes­ten Comedy-Newcomer sowie etablierte Künstler, die man unter anderem von NightWash, Quatsch Comedy Club oder TV total kennt, auf der Bühne. Die Show bietet abwechslungsreiche moderne Stand-Up-Comedy, aber auch Musik-Comedians treten von Zeit zu Zeit auf. Die sechs Wettbewerbsteilnehmer haben jeweils 15 Minuten Zeit, das Publikum von sich zu überzeugen, das am Ende darüber abstimmt, wer in das große Jahresfinale – den Master Comedy Clash – einziehen darf, das am 6. Mai 2017 wieder auf der großen Bühne im Theaterhaus Stuttgart stattfindet. Diesmal stehen Andre Kramer (Hamburg), Berhane Berhane (Fürth), Björn Pfeffermann (München), Marcel Mann (Köln), Oleg Borisow (Krefeld) und Osan Yaran (Berlin) auf der Comedy-Clash-Bühne im Club Universum.

Stuttgarter Comedy Clash So. 13. November, Einlass: 18 Uhr, Club Universum, Stuttgart, www.comedyclash-stuttgart.de