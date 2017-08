Taubertal Festival-Review

× Erweitern Taubertal

Am zweiten Augustwochende fand in Rothenburg im romantische Taubertal das Taubertal-Festival statt. Bei dem ausverkauften Festival, feierten tausende Gäste zur Musik von Billy Talent, Rise Against, Biffy Clyro, Casper und viele andere Bands.

Trotz dem regnerischen und kühlen Wetter war die Stimmung auf den Campingplätzen und vor den Stages bestens. In diesem Jahr wurde die SFN Stage versetzt, so dass das Gelände noch offener wirkte und man ein großes Festival Gelände hatte mit je einen Eingang von jeder Seite. Auch hier wurde das Sicherheitskonzept umgestaltet, so dass Betonklötze die Straßen zum Festivalgelände sperrten.

Wer nach den letzten Konzerten weiter feiern wollte, kam im Steinbruch wieder mal auf seine Kosten. Neben Bands spielten auch Dj's bis in die frühen Morgenstunden, so dass für jeden was geboten war.

Seit Montag, 14 August, kann man bereits die ersten Frühbuchertickets für 2018 bestellen, doch der Ansturm war gleich zu Beginn so hoch das es erst mal zu einem Systemausfall kam. Am nächsten Tag konnten die Probleme jedoch behoben werden. In der ersten Woche wurden rund 6000 Tickets für 2018 verkauft. Nun heißt es weiter planen für die Veranstalter, da im Dezember schon das nächste größere Festival stattfindet.

Auf dem Berg Festival in Saalbach-Hinterglemm geht es in den Bergen bei Glühwein und Schnee zur Sache. Dort spielen Bosse, Broilers, Wanda, Christina Stürmer und viele weitere zwei Tage lang im tiefen Schnee. Außerdem gibt es zahlreiche DJ's Set in den örtlichen Clubs. Infos hier zu gibt es unter www.berg-festival.de