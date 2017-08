Theater, Musik & Comedy in der Reblandhalle

× Erweitern medlz

Auch in der zweiten Jahreshälfte sowie Anfang 2018 wird in der Reblandhalle Neckarwestheim einiges geboten. Mit »Das geheime Olchi-Experiment«, wird am 15. Oktober ein verrückt freches Kindermusical für die ganze Familie gezeigt. Weiter geht es am 28. Oktober mit »Manhattan Skyline - A Tribute to a-ha«. Die europaweit erste professionelle a-ha Tribute-Band spielt das Beste aus über drei Jahrzehnten Musik der norwegischen Erfolgsband a-ha. Am 18. November singen sich die »Medlz« in »Von Mozart bis Mercury« durch gut 200 Jahre Musikgeschichte. Im neuen Jahr steigt der erste Neckarwestheimer Varieté-Abend (20.1.18), Michael von Zalejski wird in »Merci Udo« eine Hommage an Udo Jürgens geben (25.2.18), das Kindertheaterstück »Das magische Baumhaus« (11.3.18) verzaubert die kleinen Besucher und die dritte Neckarwestheimer Lachnacht (14.4.18) beansprucht die Lachmuskeln.