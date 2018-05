Theaterscheune macht Baupause

× Erweitern Theater Lindenhof Theaterscheune Lindenhof Umbau April 2018

2018 hat sich das Theater Lindenhof in Melchingen viel vorgenommen. Das erste Projekt, ein Foyer zwischen Haus und Theaterscheune, ist bereits fertig. Jetzt startet die zweite große Umbauphase, die bis Ende des Jahres andauern wird. Solange bleibt auch die Theaterscheune geschlossen. Bis 21. Mai wird noch im Theatersaal in Melchingen gespielt. Ab 17. Mai zeigt das Theater seine großen Produktionen in der Pausa in Mössingen. Die Pausa-Reihe startet mit der Premiere von Brassed Off – Mit Pauken und Trompeten. Außerdem gibt es dort das inszenierte Konzert »We Shall Overcome – Pete Seeger« und den »Global Player« zu sehen.

Im Theater Lindenhof steht im Moment neben dem aktuellen Spielplan auch der Bauplan auf der Tagesordnung. In der zweiten Umbauphase muss viel entschieden werden. Eine neue Heizung soll her, neue Sanitärräume für Zuschauer und Mitarbeiter, ein Aufzug, der die Barrierefreiheit ermöglicht. Integriert in den Anbau, der die Theaterscheune nach hinten erweitert, eine neue Probebühne. Die Finanzierung steht weitgehend. Aber wie das so ist, gibt es immer wieder Überraschungen. So fehlt noch Geld für den Innenausbau der Scheune, also eine neue Bühne und neue Sitzbänke. Im Prinzip hätte man das stehen lassen können, doch der Technische Leiter des Lindenhof Philipp Knöpfler, der immer mehr auch als Baukoordinator aktiv werden muss, sieht es so: »Wasser, Strom, Heizung – alles wird neu gemacht. Dafür müssen wir alles ausräumen und abbauen. Dann sollte man die Chance auch nutzen, den Innenraum der Scheune anzugehen.« Zur Unterstützung der Finanzierung bieten die Lindenhöfler jetzt die alten Bühnenbretter zum Verkauf an. Für 100 Euro kann man ein original Bühnenbrett mit eingraviertem Logo erwerben. Einige Bestellungen sind schon eingegangen.

Wie man trotz geschlossener Scheune den Spielbetrieb aufrechterhalten kann, das beschäftigte vor allem Intendant Stefan Hallmayer während der letzten Monate. Durch die guten Beziehungen zur Stadt und zur Jugendmusikschule in Mössingen konnte er erreichen, dass es 2018 neben einem Kulturherbst auch einen Kulturfrühling in der Pausa geben wird. Dazu Hallmayer: »Das passt, da wir die großen Produktionen wie „We Shall Overcome – Pete Seeger“ oder auch die neue Produktion „Brassed Off“, bei der eine ganze Blaskapelle auf der Bühne spielen wird, gar nicht im Lindenhof hätten spielen können. Wir lieben den Spielraum in Mössingen und auch unser Publikum schätzt diese tolle Location«. Besonders freut Hallmayer, dass das neue Café Pausa als Kooperationspartner gewonnen werden konnte und in den Pausen die Bewirtung übernehmen wird. Freuen kann sich das Publikum auch auf einen Melchinger Theatersommer. Ab 19. Juli wird im Melchinger Wald die Komödie »Waidmannsheil!« gezeigt. Im Herbst startet das Theater mit dem Mössinger Kulturherbst in die neue Spielzeit und ab Oktober wird wieder im Saal gespielt. Die Neueröffnung soll im Dezember stattfinden.

Theater Lindenhof Brassed Off Das Ensemble von Brassed Off

Das Theater Lindenhof Mechingen

Seit über drei Jahrzehnten bietet das Theater Lindenhof seinem Publikum „Volkstheater im besten, ja allerbesten Sinne” (Stuttgarter Zeitung). Fernab der Metropolen ist dieses Theater zum Inbegriff für ein besonderes Heimattheater geworden: Faszinierende Theaterexkursionen im Freien, Inszenierungen von Klassikern, Umsetzungen lokaler und regionaler Geschichte und Geschichten, große Theaterprojekte mit Bürgern und ein vielseitiges Kleinkunstprogramm - darunter zahlreiche Uraufführungen. Für ihre Inszenierungen erhielten die Theatermacher eine Reihe von Auszeichnungen.

Das Theater Lindenhof führt jährlich rund 350 Veranstaltungen durch – davon 230 in Burladingen-Melchingen und 120 an Gastspielorten in ganz Baden-Württemberg, aber auch überregional in München, Hamburg, Berlin oder Recklinghausen. Mit seinen Aufführungen erreicht es jährlich 45.000 ZuschauerInnen, davon 20.000 allein in Melchingen. Das Theater Lindenhof ist seiner Rechtsform nach seit dem 1. Januar 2011 eine Stiftung. Das einzige Regionaltheater wird vom Land Baden-Württemberg, den Landkreisen Zollernalb, Reutlingen, Tübingen und von der Sitzgemeinde Burladingen sowie rund zwanzig Partnerstädten aus dem ganzen Land unterstützt.