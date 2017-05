Tuba trifft Cuba - Cubaboarischen sorgen in Distelhausen für Stimmung

× 1 von 3 Erweitern Cubaboarisch_135-22.JPG www.moritz.de × 2 von 3 Erweitern Cubaboarisch_135-65.JPG www.moritz.de × 3 von 3 Erweitern Cubaboarisch_135-67.JPG www.moritz.de Prev Next

Der Rhythmus geht sofort ins Blut und die Beine beginnen automatisch mitzuwippen, alsdie CubaBoarischen zu ihren Instrumenten griffen. Am Samstag, 13.5. sorgte die Band um Hubert Meixner in Distelhausen für lateinamerikanische Festzeltstimmung.

Seit über 15 Jahren verbindet die Band inzwischen auf einzigartige Weise kubanische Salsa-Rhythmen mit traditionellen bayerischen Klängen.

Salsa Rhythmen zum Mittanzen

Dabei fing alles ganz harmlos an. Hubert Meixner und seine Dorfmusikanten wollten 2000 in Kuba eigentlich nur Urlaub machen – ein bisschen Sonne, Meer und kühle Drinks genießen. Doch schon in der ersten Nacht zettelten sie in der Hotelbar mit einheimischen Musikern einen zünftigen bayerisch-kubanischen Hoagascht an, der sie seitdem nicht mehr loslässt. Die Lebensfreude vermittelte die Band von der Bühne auch auf das Publikum. Wenn Salsa mit Polka, Cha-Cha-Cha mit alpenländischen Hochzeitsmärschen und Chan Chan mit Zwiefachen vermengt wird, bleibt kaum jemand ruhig auf der Bank sitzen und auf Bänken und Tischen wurde zünftig getanzt. Dazu gab es in der Distelhäsuer Ladehalle stilgerecht bierig-kubanische Cocktails