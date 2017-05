Keine halben Sachen: Udo Lindenberg rockt zweieinhalb Stunden die Schleyerhalle

× 1 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 2 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 3 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 4 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 5 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 6 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 7 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 8 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 9 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 10 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 11 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 12 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 13 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 14 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 15 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 16 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 17 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 18 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 19 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 20 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 21 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 22 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 23 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 24 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 25 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 26 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de × 27 von 27 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Udo Lindenberg www.moritz.de Prev Next

Udo Lindenberg ging am Samstag, 20. Mai, in der ausverkauften Schleyerhalle mit seinem Publikum auf Zeitreise. In einer ungewöghnlich opulenten Show präsentierte der Künstler seine Songs.