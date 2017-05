Wer soll den LÖWEN Ehrenpreis von Human Projects bekommen?

× Erweitern Wecker gewann 2016 den Löwen

Die Hilfsorganisation Human Projects aus Leonberg unterstützt und initiiert Projekte, die Frieden, Freiheit, Aufklärung, eine gerechte Welt und Bildung fördern.

Human Projects vergibt für herausragende Leistungen aus ihren Förderbereichen jährlich einen Ehrenpreis: den „ LÖWEN.“ Dieser ist mit einem Preisgeld versehen. Die Aufgabe des Preisträgers ist es, ein Projekt, das gegen Armut, Hunger, Durst und Gewalt wirkt auszuwählen und diesem Projekt das Preisgeld zukommen zu lassen.

Den ersten „Löwen“ hat im Jahr 2016 der Münchner Liedermacher Konstantin Wecker erhalten.

Musikalisch umrahmt wird die Preisverleihung am 12. November 2017 in der Stadthalle Leonberg von Musicalikone Helen Schneider. Die Sängerin hat persönliche Verluste im Leben überwunden und hat auch ihren inneren Frieden gefunden mit dem Älterwerden. Sie ist noch immer voller Begeisterung für das Leben und bereit für die Überraschungen der Zukunft, mit der Zielsetzung den gemeinsamen Weg mit dem langjährigen Freund und Gitarristen Jo Ambros weiterhin als unvergleichliches Duo zu gehen: sie singen zusammen, sie durchleben es gemeinsam, sie verschmelzen zusammen in der Musik, meist zu zweit mit sich selbst, aber auch mit anderen Gastmusikern für einzelne Songs. Hier zahlen sich ihre vielen Live-Auftritte mit ihm als auch ihre gemeinsame Arbeit im Studio über mehr als eine Dekade hinweg eindeutig aus. Es entstanden Songs für Erwachsene, die rhythmisch und atmosphärisch vom Blues, Folk, Pop und Rock der 60er/70er Jahre beeinflusst sind

Ende Juni wird die Jury von Human Projects den Preisträger des „LÖWEN“ auswählen. Die Jury besteht aus Menschen aller gesellschaftlichen Bereichen und Kulturen. In Zeiten, in denen diffuse Fliehkräfte die Gesellschaft, Europa und die Welt gleichermaßen zu zerreißen drohen, will Human Projects den Gegenentwurf:

Gemeinsam Trennendes überwinden -den Gemeinsamkeiten Gewicht beimessen, anstatt zu spalten.

Michail Gorbatschow

Er war von März 1985 bis August 1991 Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) und von März 1990 bis Dezember 1991 Staatspräsident der Sowjetunion.

Neue Akzente in der sowjetischen Politik setzte er mit Glasnost (Offenheit) und Perestroika (Umbau). In Abrüstungsverhandlungen mit den USA leitete er das Ende des Kalten Krieges ein. Er erhielt 1990 den Friedensnobelpreis. Weiterhin setzt er sich für den Weltfrieden ein. 1992 gründete Gorbatschow die Gorbatschow-Stiftung, 1993 die Umweltschutzorganisation Internationales Grünes Kreuz. Er wurde Mitglied im Club of Rome.

Franz Alt

Franz Alt ist ein deutscher Journalist, Reporter, Moderator, Buchautor und zeitweiliger Politiker, der durch seine Tätigkeiten ein Gelingen der eingeschlagenen Energiewende unterstützt.

Der studierte Philologe setzt sich für die Zukunft der Erde, eine ökologische Zeitwende, humane Marktwirtschaft und Frieden ein. Im Entscheidungsprozess rund um den Atomausstieg hat er Frau Bundeskanzlerin Merkel beraten . Für sein mediales und soziales Schaffen hat Franz Alt meherer Preise wie den Adolf-Grimme Preis, die Goldene Kamera, den Bambi und diverse Umweltpreise erhalten.

Udo Lindenberg

Udo Lindenberg ist ein deutscher Rockmusiker, Schriftsteller und Kunstmaler. Er begann als einer der Ersten, seine Texte in deutscher Sprache zu präsentieren und verhalf damit der deutschsprachigen Rockmusik zum Durchbruch. In den 1980er-Jahren widmete sich Lindenberg neben seinem musikalischen Schaffen zunehmend dem Thema der innerdeutschen Beziehungen Trotz großer Bemühungen blieb es ihm jedoch verwehrt, mit seinem Panikorchester in der DDR aufzutreten – abgesehen von einem überwachten Auftritt, der im Jahr 1983 vor ausgewähltem FDJ-Publikum im Ostberliner Palast der Republik stattfand. Seitdem entwickelte sich Lindenberg kontinuierlich zu einer führenden und prägenden Persönlichkeit in der deutschen Musikszene. Mit seinem 34. Studioalbum „Stark wie zwei“ erreichte Lindenberg im Jahr 2008 im Alter von 62 Jahren zum ersten Mal in seiner Karriere auch Platz eins der deutschen Charts.

Er ist Utopist, Humanist, Pazifist, Feminist und Umweltaktivist. Er tritt der Ausbeutung der Drittweltländer und die Ausbreitung rechter Gewalt entgegen, für Toleranz und Multi-Kulti und eine gerechtere Welt.

Eugen Drewermann

Deutscher Theologe, Psychoanalytiker, Schriftsteller und einer der bedeutendsten Vertreter der Friedensbewegung. Eugen Drewermann tritt seit Jahrzehnten für eine positive Veränderung in Kirche und Gesellschaft und die Erneuerung des Christentums ein.

Bekannt wurde der Querdenker auch als Kritiker der biblischen Dogmen der katholischen Kirche. Seine inhaltlichen Ansätze wie rhetorische Fähigkeiten haben ihn zu einem viel gefragten Redner und Kommentator gemacht. Vorträge hat er u. a. gehalten in deutschsprachigen Ländern, in Italien, Frankreich, den Niederlanden, Kanada, den USA, Mexiko und Brasilien.

Franz Pitzal

Franz Pitzal ist katholischer Pfarrer aus Renningen und dort der Initiator der Renninger Krippe, deren Erlöse humanitären Projekten weltweit zu Gute kommen. Schon in seiner Kindheit war der gebürtige Iglauer (Mähren) von Krippen begeistert.

Mit rund 50 ehrenamtlichen Krippenbauern hat er die mittlerweile über Renningen hinaus weit bekannte Krippe aufgebaut. Für seinen Einsatz hat Pfarrer Pitzal bereits das Bundesverdienstkreuz, die Renninger Ehrennadel und die Staufermedaille erhalten. Er sieht darin allerdings eine Auszeichnung für alle Mitarbeiter.

Lácides Hernandez

Präsident der Organisation Fellowship arbeitet für den Frieden und Versöhnung in Kolumbien und engagieren sich für den Prozess der Versöhnung: zwischen Tätern und Opfern, verfeindeten Gruppen und den Kirchen.

Hernández ist Präsident der Organisation Prison Fellowship Kolumbien, die in vielen Gefängnissen arbeitet. Sie hilft den Gefangenen, ihren Familien und Opfern von Kriminalität, beteiligt sich am Transformationsprozess in den Gefängnissen sowie am Friedensprozess im Land und setzt sich für eine Reform des Justizwesens ein.