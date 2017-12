Xavier Naidoo beseelt die Schleyerhalle

× 1 von 12 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Xavier Naidoo www.moritz.de × 2 von 12 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Xavier Naidoo www.moritz.de × 3 von 12 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Xavier Naidoo www.moritz.de × 4 von 12 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Xavier Naidoo www.moritz.de × 5 von 12 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Xavier Naidoo www.moritz.de × 6 von 12 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Xavier Naidoo www.moritz.de × 7 von 12 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Xavier Naidoo www.moritz.de × 8 von 12 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Xavier Naidoo www.moritz.de × 9 von 12 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Xavier Naidoo www.moritz.de × 10 von 12 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Xavier Naidoo www.moritz.de × 11 von 12 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Xavier Naidoo www.moritz.de × 12 von 12 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Xavier Naidoo www.moritz.de Prev Next

Man mag von Xavier Naidoos Ansichten halten, was man will, am Freitag, 1.Dezember zeigte er in der Schleyerhalle, dass er eine der besten Soulstimmen hat.

Die Schlichtheit des Konzerts und die ausgezeichneten Musiker lassen den Soulsänger brillieren. Ohne große Mühe zieht er dabei seine 10.000 Zuhörer in den Bann und sorgt für den ein oder anderen Gänsehautmoment.