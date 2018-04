Zwei Tage Open-Air bei Hofmeister – mit Milow und Münchener Freiheit

× 1 von 2 Erweitern Hofmeister Dienstleistungs-GmbH × 2 von 2 Erweitern Hofmeister Dienstleistungs-GmbH Prev Next

Einzigartiges Sommererlebnis bei Hofmeister. Anlässlich des 5-jährigen Bestehens des Hofmeister Erlebnis-Wohnzentrums in Sindelfingen, bietet das Familienunternehmen in diesem Jahr ein ganz besonderes Open-Air Konzert. Gleich an zwei Tagen präsentiert Hofmeister - in Sindelfingen erstklassige Live-Musik.

Am Donnerstag, 7. Juni 2018, gibt Milow mit seiner hochkarätig besetzten Band ein exklusives Konzert. Der Weltstar zählt zu einem der besten Songwriter Europas. Mit seinen Top Hits, wie „Ayo Technology“, „You Don’t Know“ und „You and Me“ – Songs, die garantiert jeder kennt – kommt sommerliche Stimmung auf. Tickets für nur 19 Euro, Kinder zahlen 9,90 Euro.

Nur einen Tag später steigt die Party des Jahres. Wer Klassiker aus den 80er Jahren wie „Ohne Dich“ und „So lang man Träume noch leben kann“ liebt, besucht am Freitag, 8. Juni 2018, das Konzert der Münchener Freiheit. Erlebt außerdem Schlagerbilly von der Vorband The Rebel Tell Band. Ein einzigartiges Erlebnis für unschlagbare 5 Euro. Zwei Tage, zwei Acts – und jede Menge Stimmung.

Erstklassige Sommerstimmung mit Milow

Der belgische Singer und Songwriter Jonathan Vandenbroeck, wie Milow bürgerlich heißt, landet seit 2006 einen Hit nach dem anderen. Mit seiner weichen aber dennoch eindringlichen Stimme überzeugt Milow als einzigartiger Storyteller und Musiker auf seinen unzähligen Konzerten.

Mit den Singles „You Don’t Know“ und „Ayo Technology“ gelingt Milow ein grandioser Einstieg in die internationale Musikwelt. Die Akustik-Geniestreiche erreichen zahllose Top Ten-Platzierungen und sorgen europaweit für Aufmerksamkeit. Mit seinem neuen Album „Modern Heart“ geht Milow musikalisch neue Wege. Statt auf der akustischen Gitarre schreibt er die neuen Songs direkt als elektronische Beat- und Sound-Skizzen. Dem Erfolg tut dies kein Abbruch: auch sein sechstes Album steigt weltweit direkt in die Charts und in vielen Ländern in die Top Ten ein.

Die Kultband Münchener Freiheit heizt ein

Die Münchener Freiheit ist Kult. Mit ihrer Musik hat die Band die 80er Jahre maßgebend geprägt. Seit 1981 begeistern sie mit unvergleichbaren Rock-Rhythmen und einzigartigen Melodien.

Neben aktuellen Hits, sind die Klassiker „Ohne Dich“ und „1000 Mal Du“ sowie das Meisterwerk „So lang man Träume noch leben kann“ über Generationen hinweg bekannt. Mehrere Auszeichnungen, wie drei Mal die „Goldene Stimmgabel“ oder sechs Mal „Gold Longplay Germany“, und über 36 Jahre sprechen für sich. Nachdem 2011 Stefan Zauner die Band verließ, konnte 2012 der ausgezeichnete Sänger Tim Wilhelm für die Band gewonnen werden. Und so ist noch lange kein Ende in Sicht. Gitarrist Aron Strobel: „Wir sind noch zu jung, um schon aufzuhören“.

Vorab heizt THE REBEL TELL BAND im Schlagerbilly-Stil die Stimmung mächtig an. Mit eigenen Versionen der Songs „Hulapalu“, „Verdammt ich lieb dich“ und vielen mehr, kreieren die aus der Schweiz kommenden Musiker eine erfrischende Mischung aus Schlager und Rock’n’Roll.

Veranstaltungsinformationen

Die beiden Open-Air Konzerte finden am Donnerstag, 7. Juni 2018, und am Freitag, 8. Juni 2018 vor dem Hofmeister Erlebnis-Wohnzentrum in Sindelfingen statt.

Milow beginnt am 7. Juni um 20 Uhr seine Show. Tickets gibt es zum Vorzugspreis für 19 Euro (für Kinder 9,90 Euro) an den Hofmeister Hauptinformationen in Sindelfingen und Bietigheim, oder für 19 Euro zzgl. Gebühren unter www.stuttgart-live.de, per Anruf unter 0711-55066077 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Die Münchener Freiheit steht am 8. Juni ab 19:30 Uhr auf der Bühne. Tickets gibt es zum Vorzugspreis für 5 Euro an den Hofmeister Hauptinformationen in Sindelfingen und Bietigheim, oder für 5 Euro zzgl. Gebühren unter www.stuttgart-live.de, per Anruf unter 0711-55066077 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Einlass ist bei beiden Konzerten bereits ab 18 Uhr. Getränke und Speisen sind auf dem Konzertgelände erhältlich.