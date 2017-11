13. Saisonerfolg perfekt!

× Erweitern Foto: MHP RIESEN MHP RIESEN

Dank eines überzeugenden 78:64 Sieges bei ScienceCity Jena haben die MHP RIESEN Ludwigsburg wettbewerbsübergreifend den 13. Saisonerfolg eingefahren. Nach einer umkämpften ersten Hälfte sorgte ein 17:0 Lauf im dritten Spielabschnitt für klare Verhältnisse.

Nach acht Siegen im Champions League-Wettbewerb und zuvor vier Ligasiegen, folgte nun der fünfte doppelte Punktgewinn in der easyCredit BBL. Ludwigsburg schlug aus den 21 Ballverlusten der Gastgeber Kapital und zeigte vor 2.608 Zuschauern in Jena eine geschlossene Mannschaftsleistung.

„Wir sind ein sehr hohes Tempo gegangen und haben sehr intensiv gespielt. So wollen wir weitermachen“, bilanzierte Center Johannes Thiemann nach dem Match. Thiemann kam auf 13 Punkte und 5 Rebounds in 13 Minuten Einsatzzeit. Centerkollege Justin Sears steuerte 15 Punkte bei, während Thomas Walkup mit 13 Zählern und fünf Assists für viel Schwung in der Offensive sorgte. Topscorer bei ScienceCity Jena war Maximilian Ugrai mit 13 Punkten.

Nach einem zähen Beginn nahm die Partie ab Mitte des ersten Viertels an Fahrt auf. Lagen beide Seiten nach den ersten zehn Spielminuten noch gleichauf (23:23), so erarbeiteten sich die Ludwigsburger dank ihrer guten Defensivarbeit im zweiten Durchgang eine fünf Punkte-Führung (39:34).

Nach der Pause folgte die beste Phase der MHP RIESEN an diesem Nachmittag in der Sparkassenarena zu Jena. Starke Defensive und ein 17:0 Lauf führten dazu, dass sich das Team von Trainer John Patrick die Kontrolle über das Geschehen sicherte. Im Schlussabschnitt wurde der mittlerweile klare Vorsprung gut über die Zeit gebracht. Letztlich siegte Ludwigsburg in Jena verdient mit 78:64. Das Punktekonto in der easyCredit BBL verbesserte sich auf 10:2.

Viertelergebnisse aus Ludwigsburger Sicht: 23:23, 16:11, 28:15, 11:15

Punkte MHP RIESEN Ludwigsburg: Sears 15, Walkup 13, Thiemann 13, Evans 8, Waleskowski 8, Peter-McNeilly 7, Johnson 6, McCray 4, Cook 4, Koch, Seric

Punkte ScienceCity Jena: Ugrai 13, Jenkins 11, McElroy 10, Bowlin 9, Mazeika 8, Mackeldanz 5, Allen 4, Clay 2, Spearman 2, Reyes-Napoles

Schiedsrichter: Anne Panther, Konstantin Simonow, Dennis Sirowi

Zuschauerzahl: 2.608

Stimmen zum Spiel

John Patrick (Headcoach, MHP RIESEN Ludwigsburg): Es war ein von beiden Seiten hart umkämpftes Spiel, in dem wir in der erste Hälfte unsere Konzentration nicht kontinuierlich aufrecht halten konnten. Julius Jenkins hat uns in dieser Phase mit seinen zu einfachen Dreier wehgetan. Science City spielt so hart und intensiv wie wir. Nach der Pause haben wir die Situationen besser gelöst. Unsere Innenspieler konnten sich mit ihren Bewegungen und der Physis am Korb gut in Szene setzen. Es ist nicht einfach, um in Jena zu bestehen.

Björn Harmsen (Headcoach, ScienceCity Jena): Glückwunsch an John und seine Mannschaft. Sein Team hat in der zweiten Halbzeit an Intensität zugelegt und am Ende das Spiel zurecht gewonnen. John hat gerade gesagt, dass wir so hart und intensiv spielen wie Ludwigsburg. Ich nehme ich als Kompliment mit. Leider hatten wir heute nicht wirklich die Möglichkeit hart und intensiv mitzuspielen. Zur Halbzeit hatte Ludwigsburg bereits bei 20 Freiwürfe. Es war schwierig für uns. Bis zur Halbzeit haben wir viel Dinge sehr gut gelöst. In der zweiten Halbzeit haben die Ludwigsburger die Partie fraglos verdient gewonnen, aber wir haben heute leider nicht die Möglichkeit bekommen genauso mitzuspielen.

