9.9.: Großer Basketballtag in der Rundsporthalle – RIESIG - Das Magazin ist da

Mit dem Porsche BBA Season Opening feiert der Ludwigsburger Basketball nun schon im fünften Jahr in Folge ein großes Fest zum Start in die neue Spielzeit. Vier Spiele, ein Training für Kids und ein buntes Rahmenprogramm sorgen am 9. September in der Rundsporthalle für gute Unterhaltung.

Karten für die Saisoneröffnung in der Rundsporthalle sind für 10 Euro (Normalpreis) und 6 Euro (ermäßigt) erhältlich. Mitglieder der BG Ludwigsburg e.V. erhalten eine Freikarte für das Porsche BBA Season Opening.Die Ticketkasse an der Rundsporthalle öffnet am Veranstaltungstag um 12:30 Uhr.

