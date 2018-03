Dem Tabellenführer unterlegen

× Erweitern MHP Riesen vs MBC (74 von 84).jpg

Vor ausverkauftem Haus in der MHPArena stand für die MHP RIESEN Ludwigsburg am Samstagabend das Topspiel gegen die Mannschaft des FC Bayern München auf dem Programm. Im Duell mit dem Tabellenführer mussten sich die Hausherren, bei denen Neuzugang Jacob Wiley sein Debüt in der easyCredit BBL gab, am Ende mit 73:90 (32:43) geschlagen geben.

4.200 Zuschauer in der MHPArena sorgten vom Sprungball weg für tolle Stimmung im Topspiel der easyCredit BBL und es entwickelte sich von Anfang an eine von beiden Seiten ungemein intensiv geführte Partie. Nachdem dabei in den ersten Minuten noch die Gastgeber in Führung lagen (9:5), kamen mit zunehmender Spieldauer die Bayern immer besser ins Laufen und setzten sich dank geduldiger und uneigennütziger Spielweise (29 Assists) sowie guter Trefferquote erstmals ab. Nihad Djedovic erzielte 13 seiner insgesamt 14 Punkte im ersten Durchgang und so lagen die MHP RIESEN zur Halbzeit bereits zweistellig zurück.

Ludwigsburg leistete sich am Samstag ungewohnt viele Ballverluste (16) und schaffte es gleichzeitig nicht, selbst in der Verteidigung den üblichen Druck zu erzeugen, um den Gegner zu einer Vielzahl von Fehlern zu zwingen. So hatte das FCB-Team auch nach dem zweiten Durchgang eine exzellente Trefferquoten von 62 % aus dem Feld, 50 % von der Dreier- und 80 % von der Freiwurflinie vorzuweisen, um sich damit weiter absetzen zu können. Angefeuert vom Ludwigsburger Publikum kämpften die MHP RIESEN bis zum Schluss um jeden Punkt, letztlich konnte man die Gäste aber nicht mehr in Bedrängnis bringen und so feierten die Bayern mit dem 90:73 Erfolg in der MHPArena den mittlerweile 18. Sieg hintereinander, während die 5-Siege Serie der Barockstädter ein Ende nahm.

Ludwigsburg steht in der easyCredit BBL weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz und tritt am Mittwoch im Achtelfinale der Basketball Champions League zum Hinspiel in Oldenburg an.

Viertelergebnisse aus Ludwigsburger Sicht: 13:17, 19:26, 21:27, 20:20