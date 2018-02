Der Achtelfinalgegner heißt Oldenburg

× Erweitern MHP RIESEN vs PAOK (11 von 57).jpg

Die MHP RIESEN Ludwigsburg treffen im Achtelfinale der Basketball Champions League auf die EWE Baskets Oldenburg. Dies ergab die heutige Auslosung im „House of Basketball“ der FIBA im schweizerischen Mies.

Deutsches Duell im Achtelfinale! In Hin- und Rückspiel duelliert sich Ludwigsburg mit den EWE Baskets Oldenburg um den Einzug in das Viertelfinale. Das kombinierte Ergebnis aus beiden Partien entscheidet über das Weiterkommen.

Das Hinspiel wird am 6./7. März in Oldenburg ausgespielt. Das Rückspiel in der MHPArena steigt dann am 13./14. März. Tickets sind in Kürze erhältlich.

Auch der mögliche Viertelfinalgegner steht bereits fest. Dies wird entweder medi bayreuth oder Besiktas Istanbul sein. Ein mögliches Viertelfinal-Hinspiel würde in Ludwigsburg am 27./28. März stattfinden, das Rückspiel in fremder Halle dann am 3./4. April.

