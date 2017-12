Derbysieg zum Jahresende

× Erweitern MHP RIESEN vs Gaziantep (67 von 72).jpg

Perfekter Jahresabschluss für die MHP RIESEN! Im Schwabenderby bei den WALTER Tigers Tübingen fuhren die Ludwigsburger einen 93:75-Auswärtserfolg ein und sicherten sich so zugleich die Teilnahme an der Qualifikation zum easyCredit BBL-Pokal.

Viel umjubelter Erfolg in der Tübinger Paul Horn-Arena! Nach einem kämpferischen Derby hatten die zahlreich mitgereisten Ludwigsburger Fans Grund zum Jubeln, schließlich hatten ihre MHP RIESEN in den 40 Spielminuten zuvor den Derbysieg über die WALTER Tigers Tübingen klargemacht. Ludwigsburg präsentierte sich in einer hellwachen Form und hatte in Elgin Cook (24 Punkte) den Topscorer des Abends auf seiner Seite. Kein Rezept fanden die Tübinger auch gegen Dwayne Evans, der 16 Punkte markierte und einen Plus/Minus-Wert von +29 vorzuweisen hatte. Geburtstagskind Thomas Walkup, er wurde 25 Jahre, erzielte 14 Zähler.

Basis des Derbyerfolgs war die Verteidigung, die Tübingen zu zahlreichen Ballverlusten zwang (22 Turnover, davon 12 durch direkten Steal Ludwigsburgs). Bester Tübinger war Reggie Upshaw mit 20 Punkten. Nach einem eher verhaltenen Start sicherten sich die MHP RIESEN eine knappe 24:23 Führung nach dem 1. Viertel. Im zweiten Abschnitt legten die Barockstädter einen Gang zu. Ein 13:3 Lauf bescherte ihnen einen soliden Vorsprung. Gegen die Zonenverteidigung der Gastgeber fanden die RIESEN nun immer bessere Lösungen, so dass zur Halbzeit ein 54:42-Vorteil zu Buche stand. Elgin Cook hatte bis dahin 15 Zähler aufgelegt.

Nach der Pause entwickelte sich eine umkämpfte Partie mit viel Physis, wobei die Ludwigsburger ihren Vorsprung verteidigen konnten. Exakt 12 Punkte lagen auch nach 30 Spielminuten zwischen beiden Teams (72:60). Im vierten Abschnitt ging es auf beiden Seiten zunächst äußerst zerfahren zu. Doch in der typischen Derbyatmosphäre behielten die MHP RIESEN jederzeit einen kühlen Kopf. So setzte man sich am Ende noch etwas deutlicher ab und fuhr einen verdienten 93:75-Derbyerfolg ein.

Viertelergebnisse aus Ludwigsburger Sicht: 24:23, 30:19, 18:18, 21:15

Punkte MHP RIESEN Ludwigsburg: Cook 24, Evans 16, Walkup 14, Thiemann 12, Waleskowski 11, Peter-McNeilly 7, Johnson 6, Sears 3, McCray, Geske, Koch, Seric n.e.

Punkte WALTER Tigers Tübingen: Upshaw 20, Brooks 14, Stewart 13, Richard 9, McCrea 8, Theis 6, Zinn 3, Mönninghoff 2, Jordan, Lind

Schiedsrichter: Christof Madinger, Steve Bittner, Dominik Bejaoui

Zuschauer: 3.132

Stimmen zum Spiel

Elgin Cook (Forward, MHP RIESEN Ludwigsburg): Tübingen ist sicher besser als es ihre Bilanz aussagt. Wir haben aber viele Optionen und spielen hart. Unsere druckvolle Defense war der Schlüssel!

Barry Stewart (Guard, WALTER Tigers Tübingen): Wir hatten einige Ballverluste und haben das Spiel am Ende dann nicht drehen können. Es ist sicher frustrierend, wie die Saison bisher verlaufen ist. Wir haben aber Charakter gezeigt und müssen weiter kämpfen.