Die Familienbrauerei Dinkelacker ist neuer Partner der MHPArena und MHP RIESEN Ludwigsburg

× Erweitern Foto: Frank Eppler Dinkelacker MHP RIESEN

Zur Partnerschaft gehört auch die Kooperation mit der Heimspielstätte des Sportvereins, der MHPArena. So dürfen sich neben den Fans der Ludwigsburger Basketball-Mannschaft zukünftig auch die Gäste der Veranstaltungshalle bei allen Events über die frischen Bierspezialitäten der Familienbrauerei freuen.

„Mit der Familienbrauerei Dinkelacker haben wir den absoluten Wunschpartner an unserer Seite gefunden“, freut sich Alexander Reil, 1. Vorsitzender der MHP RIESEN Ludwigsburg. „Sowohl die erfolgreich geführte Familienbrauerei als auch wir sind Profis auf unserem Gebiet und halten parallel die regionale Identifikation sowie ein familiär betontes Miteinander sehr hoch.“ Neben dem Sponsoring-Vertrag konnte auch eine langjährige Vereinbarung über die exklusive Belieferung der MHPArena geschlossen werden. Dadurch wird es nicht nur beim Basketball, sondern auch bei allen anderen Veranstaltungen wie Sport-, Kultur- und gesellschaftlichen Events die Bierspezialitäten der Familienbrauerei geben. „Wir schauen der zukünftigen Partnerschaft mit der Familienbrauerei Dinkelacker sehr positiv entgegen, da wir mit dem Traditionsunternehmen einen starken Partner an unserer Seite haben, der regional verwurzelt und zudem für seine hervorragende Produktqualität bekannt ist“, erklärt Mario Kreh, Geschäftsführer des Ludwigsburger Eigenbetriebs Tourismus & Events.

Gelebtes Sponsoring in der Region

Als regional verwurzeltes Traditionsunternehmen engagiert sich die Familienbrauerei Dinkelacker bereits seit vielen Jahren als Partner vieler Vereine, sowohl im Spitzensport als auch im Breitensport in der Region. Mit ihrer langjährigen Erfahrung unterstützt sie die Mannschaften und Fans mit ihren frischen Bierspezialitäten und begeistert die Anhänger zudem regelmäßig mit spannenden Aktivitäten. „Wir freuen uns, dass wir mit unserer Expertise im Sport-Sponsoring nun auch die Mannschaft und Fans der MHP RIESEN Ludwigsburg unterstützen können. Wir werden gemeinsam ein starkes Team bilden“, weiß Bernhard Schwarz, Geschäftsführer und Sprecher der Familienbrauerei Dinkelacker.

Der Auftakt in der MHPArena findet für die Familienbrauerei Dinkelacker direkt nach der Sommerpause am 9. September beim Handballspiel der Damen-Bundesliga der SG BBM Bietigheim gegen TSV Bayer 04 Leverkusen statt – hier werden zum ersten Mal die Biere der Familienbrauerei ausgeschenkt. Beim Qualifikationsspiel für den Europapokal am 21. September gegen Bosna Royal Sarajevo werden sich dann die MHP RIESEN bei ihrem ersten Heimspiel der Saison mit dem neuen Sponsor an ihrer Seite in der MHPArena beweisen. „Für die offizielle Vorstellung unserer Partnerschaft werden wir den Bundesliga-Auftakt am 8. Oktober gegen die Fraport Skyliners nutzen. Wir freuen uns jetzt schon auf einen tollen Neuanfang, eine erfolgreiche Saison und viele frische Ideen, die wir in unserer Partnerschaft mit dem MHP RIESEN gemeinsam entwickeln. Die Fans werden ihre helle Freude daran haben“, verspricht Bernhard Schwarz.

Weitere Informationen gibt es unter:

www.mhp-riesen-ludwigsburg.de

www.mhparena.ludwigsburg.de

www.familienbrauerei-dinkelacker.de