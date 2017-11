Fanclub Barock Pirates organisiert günstige Auswärtsfahrten nach Würzburg und Tübingen

× Erweitern Barock Pirates

Vorweihnachtsstress, Müdigkeit nach dem Festschmaus-Reste-Essen oder zu ruhige Zeit zwischen den Jahren? Das muss nicht sein, denn statt Christbaumkugeln fliegen in der easyCredit BBL auch kurz vor X-Mas und New Years Eve die Basketbälle mit ordentlich Drall durch die aufgeheizte Hallenluft. Wie wäre es mit ein bisschen Bewegung und Action mit Freunden und Fans in Würzburg und Tübingen?

Deshalb organisieren die MHP RIESEN Ludwigsburg, die Familienbrauerei Dinkelacker und der Fanclub Barock Pirates für das Auswärtsspiel bei S.Oliver Würzburg (Samstag, 23.12., 18 Uhr) und das Derby bei den Walter Tigers Tübingen (Samstag, 30.12., 20.30 Uhr) Fahrten mit dem Fanbus.

Abfahrt des Fanbusses ist an der Rundsporthalle am 23.12. um 14.30 Uhr und am 30.12. um 17.45 Uhr.

Günstige Tickets für Bus und Stehplatz

Da Die MHP RIESEN die Fahrten finanziell bezuschussen, kostet das Busticket nach Würzburg 10 Euro, das Ticket nach Tübingen 7 Euro. Die Preise der Stehplatz-Tickets liegen für das Würzburg-Game bei 13 Euro (ermäßigt: 9 Euro) und für das Derby gegen die Tigers bei 17 Euro (ermäßigt: 12 Euro).

Und die Familienbrauerei Dinkelacker setzt noch einen drauf und spendiert bei beiden Fahrten Freigetränke, aber nur so lange der Vorrat reicht ;-)

Buchung

per E-Mail an auswaertsfahrten@barock-pirates.de

oder im Web auf bit.ly/dezemberauswaerts