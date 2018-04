FINAL FOUR! MHP RIESEN bezwingen Bayreuth mit 89:77

× Erweitern MHP Riesen Ludwigsburg

Die MHP RIESEN stehen im Final Four der Champions League! Durch einen 89:77-Sieg über medi bayreuth lösten die Ludwigsburger im Viertelfinal-Rückspiel ihr Ticket zum großen Finalturnier am 4. bis 6. Mai.

Der Auswärtssieg machte das Hinspielergebnis (5 Punkte-Niederlage) wett und verschaffte den MHP RIESEN den entscheidenden Punkteverteil im kombinierten Ergebnis beider Viertelfinal-Partien! Kerron Johnson (16) und Justin Sears (15) waren die Topscorer der Ludwigsburger an diesem historischen Abend in der Bayreuther Oberfrankenhalle. Für medi bayreuth war James Robinson mit 19 Punkten der Topscorer.

Kurzfristig mussten die MHP RIESEN auf den erkrankten Malik Müller verzichten. Jacob Wiley setzte aufgrund der Ausländerbeschränkung bzw. der "Homegrown Player" Regelung aus. Dafür meldete sich Dwayne Evans nach wochenlanger Zwangspause zurück.

In einem umkämpften ersten Viertel erwischten die Gastgeber den besseren Start. Nach fünf Spielminuten lagen die Ludwigsburger so kombiniert mit Hinspielergebnis bereits mit insgesamt 10 Punkten zurück. Nervosität machte sich hüben wie drüben breit. Zum Viertelende lagen beide Teams wieder gleichauf: 20:20. Im zweiten Abschnitt starteten die Ludwigsburger angetrieben von Kerron Johnson den ersten richtigen Lauf des Spiels. Auf 33:24 zogen sie davon und zwangen Bayreuth zu einer Auszeit. Über Dreipunktewürfe fanden die Oberfranken wieder zurück zu ihrer Linie und das Duell war zur Halbzeitpause wieder nahezu ausgeglichen (43:42 für Ludwigsburg).

Dieser eine Punkt Vorsprung wäre indes nicht ausreichend und so drückten die MHP RIESEN nach dem Seitenwechsel auf das Tempo. Dabei ließen sie einige Chancen, insbesondere Dreier, ungenutzt, was Bayreuth bestrafte und das Spiel wieder in einen Bereich brachte, der das eigene Weiterkommen sichern würde. Ludwigsburg lag nach 30 Spielminuten immerhin mit zwei Zählern vorne (62:60).

In einer dramatischen Crunchtime zeigten die RIESEN dann Nervenstärke. Vor hitziger Atmosphäre behielten sie kühlen Kopf und stoppten die Bayreuther am Ende entscheidend. Das Momentum kippte in Richtung RIESEN. Am Ende stand mit 89:77 der große Triumph fest: Ludwigsburg zieht in das Final Four der Champions League ein!

Viertelstände aus Ludwigsburger Sicht: 20:20, 23:22, 19:18, 27:17

Punkte MHP RIESEN Ludwigsburg: Johnson 16, Sears 15, Cook 12, Peter-McNeilly 12, McCray 11, Evans 9, Waleskowski 6, Walkup 6, Geske 2

Punkte medi bayreuth: Robinson 19, Marei 18, Brooks 11, Linhart 8, Seiferth 7, York 7, Wachalski 3, Amaize 2, Doreth 2

Schiedsrichter: Tolga Sahin (Italien), Oskars Lucis (Lettland), Martins Kozlovskis (Lettland)

Die Stimmen zum Spiel:

John Patrick (Headcoach, MHP RIESEN Ludwigsburg): „Kompliment an Bayreuth für den Sieg in Spiel 1. Wir haben weitergekämpft, wichtige Würfe getroffen und am Ende Stopps bekommen. Ich bin sehr stolz auf das gesamte Team!“

Thomas Walkup (Guard, MHP RIESEN Ludwigsburg): „Das war ein unglaublicher Kampf. Wir haben alles gegeben, was wir konnten. Am Ende haben einige Jungs wirklich groß aufgedreht.“

Der Spielverlauf: http://www.championsleague.basketball/17-18/0404/medi-Bayreuth-MHP-Riesen-Ludwigsburg