Final Four: MHP RIESEN treffen auf Monaco

Der AS Monaco ist Ludwigsburgs Gegner im Halbfinale der Basketball Champions League. Das Semifinale wird im Rahmen des Final Four 2018 in Athen (4. bis 6. Mai) ausgespielt. Im zweiten Halbfinale treffen AEK Athen und UCAM Murcia aufeinander.

Stimme zur Auslosung:

John Patrick (Headcoach): „Wir spielen gegen den aktuellen Tabellenführer der französischen Liga. Das wird eine große Herausforderung für uns. Es ist gut, dass wir jetzt etwas Zeit haben, um uns auf sie vorzubereiten. Das wird ein Duell zweier sehr athletischer Mannschaften, die aber einen unterschiedlichen Stil spielen. Es wird auf jeden Fall auf aufregendes Spiel.“

Das Champions League Final Four im Überblick:

Freitag, 4. Mai

Halbfinale 1: MHP RIESEN Ludwigsburg – AS Monaco 18:30 Uhr Ortszeit Athen (17:30 Uhr MEZ)

Halbfinale 2: AEK Athen – UCAM Murcia 21:30 Uhr Ortszeit Athen (20:30 Uhr MEZ)

Sonntag, 6. Mai

Spiel um Platz 3: Verlierer Halbfinale 1 – Verlierer Halbfinale 2

Finale: Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2