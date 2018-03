Galavorstellung im Derby gegen Ulm

× Erweitern Foto: MHP RIESEN Teamfoto MHP RIESEN Ludwigsburg

Sensationelle Leistung der MHP RIESEN Ludwigsburg am Mittwochabend! Im Derby gegen ratiopharm ulm dominierte die Mannschaft von Head Coach John Patrick die gesamte Spielzeit über das Geschehen in der MHPArena und siegte am Ende deutlich mit 89:54 (53:21).

Nachdem die Gäste aus Ulm in der Anfangsphase kurzzeitig in Führung lagen, übernahm Ludwigsburg vor 3.908 Zuschauern mit einem 12-0 Run früh die Kontrolle über die Partie. Die Hausherren spielten sich in der ersten Halbzeit in einen regelrechten Rausch, trafen acht Dreier und spielten exzellenten Teambasketball, sodass man sich bis zur Pause bereits auf 53:21 abgesetzt hatte. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Barockstädter jederzeit Kontrolle über das Spiel, lagen zwischenzeitlich mit über 40 Punkten vorne und ließen die Gäste zu keinem Zeitpunkt zur Entfaltung kommen.

Am Ende war Ludwigsburg den Ulmern in jeder einzelnen statistischen Kategorie überlegen, wobei man insbesondere bei den forcierten Ballverlusten deutlich die Nase vorne hatte und die Gäste zu deren 20 zwingen konnte. Dabei mussten die Patrick-Schützlinge am Mittwoch mit Dwayne Evans erneut auf einen wichtigen Leistungsträger verzichten, während Neuzugang Malik Müller sein Debüt für die MHP RIESEN gab.

Nach dem erfolgreichen Auftritt im Derby steht für die Barockstädter am Samstag schon das nächste Highlight auf dem Programm, wenn um 20.30 Uhr mit dem FC Bayern München der Tabellenführer der easyCredit BBL zu Gast in der MHPArena sein wird.

Viertelergebnisse aus Ludwigsburger Sicht: 27:9, 26:12, 19:14, 17:19