Geht die RIESEN-Party weiter?

Der Team-Spirit stimmt, Vereinsverantwortliche und Fans sind in Party- und Tanz-Stimmung. Aber der Dezember wird knackig, denn Gegner wie Bayern, Bayreuth, Bonn, Würzburg und Tübingen bitten zum Tanz auf dem Parkett.

»I believe that we will win« singt der »Anheizer« Sebastian »Slemp« Lempert von den Dunking Dukes vor den Heimspielen seiner MHP RIESEN und schwingt dazu den Fanschal. Dass der Glaube an die eigenen Stärken im Basketball Berge versetzen kann, hat man in den ersten 20 Pflichtspielen der Ludwigsburger in Bundesliga und Championsleague deutlich gesehen. 18 Siege stehen bisher zu Buche, darunter Ausrufezeichen-Erfolge wie gegen Brose Bamberg oder den Mitteldeutschen BC, die die Fans von noch mehr träumen lassen.

Ein Leistungseinbruch nach der Länderspielpause scheint höchst unwahrscheinlich, denn jeder Spieler erledigt seine Aufgaben zu 100 Prozent und kämpft für die Kollegen mit. Der 23-jährige Jungspund Niklas Geske wirbelt in der Angriffszone und Nationalspieler Johannes Thiemann räumt unter dem Korb ab. Erfahrene Spieler wie David McCray und Adam Waleskowski strahlen in jeder Spielphase Ruhe und Sicherheit aus. Es ist schwierig, einzelne Spieler dieses gewachsenen Kollektivs hervorzuheben, denn jeder ist ein wichtiges Puzzlestück im Mannschaftsgefüge. Obwohl bei den MHP RIESEN im Moment alles mehr als nur nach Plan läuft, bleibt das Trainerteam um Headcoach John Patrick fokussiert und lässt den Fuß auf dem Gaspedal.

»Haben uns eine Pause verdient«

»Natürlich haben wir uns diese Pause verdient, denn wir sind in Deutschland momentan das Team mit den meisten Saisonspielen. Die Erholung tut uns wirklich gut. Da ein paar Spieler aber noch einen kleinen konditionellen Rückstand haben, werden wir mit ihnen in kleinen, kurzen Trainingssessions daran arbeiten«. In den Pressekonferenzen nach den Heimspielen blicken Spieler und Trainer der geschlagenen Gegner oft bedröppelt zu Boden oder versuchen verzweifelt, auf dem Spielberichtsbogen die Gründe für die Niederlage zu finden. Diese sind schnell ausgemacht, denn in der BBL werfen die MHP RIESEN durchschnittlich knapp 86 Punkte und mit fast 40 Total Rebounds pro Spiel belegen sie den Spitzenplatz. Mit hochklassigem Basketball wird es in neun Dezember-Games – auch gegen Play-Off-Kandidaten wie Bayern, Bayreuth oder Würzburg – weitergehen, die zeigen werden, was für die MHP RIESEN diese Saison wirklich möglich sein wird. tmo

MHP RIESEN – SpielTermine:

Sonntag, 3. Dezember, 17.30 Uhr MHP RIESEN vs. BG Göttingen (BBL)

Samstag, 16. Dezember, 20.30 Uhr MHP RIESEN vs. medi Bayreuth (BBL)

Dienstag, 19. Dezember, 20 Uhr MHP RIESEN vs. Iberostar Teneriffa (BCL)

Mittwoch, 27. Dezember, 19 Uhr MHP RIESEN vs. Telekom Baskets Bonn (BBL)

Günstige Busfahrt- und Auswärtsspiel-Tickets für Würzburg (23.12.) & Tübingen (30.12.) auf bit.ly/dezemberauswaerts