Hauptrundenabschluss gegen Capo d’Orlando

Im Heimspiel gegen SikeliArchivi Capo d’Orlando (Italien) wollen die MHP RIESEN am Dienstag (6. Februar, 20:30 Uhr) einen Erfolg einfahren.

Die Ausgangslage:

In allen vier Gruppen der Champions League wird am letzten Spieltag noch eifrig um die Playoffs oder die beste Ausgangslage in den Playoffs gespielt. Für die MHP RIESEN ist letzteres der Fall, schließlich ist auch der Gruppensieg noch möglich. Hierfür müssen die Mannen von Trainer John Patrick ihr Heimspiel gegen Capo d’Orlando gewinnen und auf eine zeitgleiche Niederlage von Iberostar Teneriffa bei Neptunas Klaipeda hoffen. Teneriffa und Ludwigsburg haben jeweils 11:2 Siege. Teneriffa hat dabei den direkten Vergleich auf seiner Seite.

Für die Sizilianer von Capo d’Orlando ist das Erreichen der Playoffs nicht mehr möglich. Mit 2:11 Siegen stehen sie auf dem achten Tabellenplatz. Dennoch haben die Verantwortlichen noch einmal personell nachgebessert und den US-Amerikaner Nick Faust verpflichtet. Viel Aufmerksamkeit dürfte auch Bambergs Leihgabe Arnoldas Kulboka auf sich ziehen. Am Dienstag werden mehrere NBA-Scouts in der MHPArena anwesend sein und das Spiel, sowie sicher auch speziell Kulboka genau beobachten.

Zahlen und Fakten:

Im Hinspiel gewannen die MHP RIESEN mit 72:61. Johannes Thiemann markierte 16 Zähler, Dwayne Evans sammelte 14 Rebounds. Für Capo d’Orlando war Jakub Wojciechowski mit 17 Punkten der Topscorer. In der italienischen Serie A unterlagen die Sizilianer am Sonntag deutlich mit 54:91 bei Emporio Armani Mailand.

Der 14. Spieltag in der Gruppe B im Überblick (alle Spiele zeitgleich um 20:30 Uhr MEZ): Elan Chalon – Gaziantep, MHP RIESEN Ludwigsburg – SikeliArchivi Capo d’Orlando, Neptunas Klaipeda – Iberostar Teneriffa, BK Ventspils – PAOK Saloniki

Ticket-Info:

Karten für das letzte Heimspiel der Gruppenphase in der Champions League 2017/2018 gibt es vorab im Online-Ticketshop unter www.mhp-riesen-ludwigsburg.de/tickets

Die Abendkasse öffnet am Spieltag um 19 Uhr.

Hinweis auf Sicherheitsbestimmungen:Ab dieser Spielzeit gelten für Veranstaltungen in der MHPArena neue Bestimmungen. Das Mitbringen von Rucksäcken und von Handtaschen, die über eine Größe von DIN A4 hinausgehen, ist nicht gestattet. Basketballfans sollten diese am besten gar nicht mit zum Spiel bringen. Schirme und Stöcke sind an der Garderobe abzugeben (ausgenommen Gehstöcke für Gehbehinderte).

