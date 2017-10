× Erweitern Karawane & die MHP RIESEN: International unterwegs!

Die neue "Karawane-Rückseite“ des MHP-Busses geht an den Start! Als Reisepartner der MHP RIESEN bucht Karawane die Flugreisen der RIESEN und ist in Zukunft auch „mit dem Bus quer durch Ludwigsburg unterwegs“, denn am 28.09. 2017 wurde einer der „MHP-Busse“ mit seiner brandneuen Karawane-Rückseite feierlich eingeweiht.

Die Geschäftsführung von Karawane – Steffen Albrecht, Georg Albrecht und Uwe Hartmann sowie Herr Daniel Mahmoudian von den MHP RIESEN und Nicola Wais von der KWS Verkehrsmittelwerbung GmbH freuten sich über den gelungenen Look.