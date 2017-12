MHP RIESEN bauen Siegesserie aus

× Erweitern Foto: MHP Riesen MHP Riesen

Die MHP RIESEN Ludwigsburg haben am Sonntag da weiter gemacht, wo sie vor der Länderspielpause aufgehört hatten. Im Heimspiel gegen die BG Göttingen siegte die Mannschaft von Head Coach John Patrick souverän mit 93:61 (45:25) und feierte damit in der easyCredit BBL bereits den sechsten Erfolg hintereinander.

Vor 3.499 Zuschauer in der MHPArena lag Ludwigsburg fast die gesamte Spielzeit über in Führung und ließ nie wirklich Zweifel am achten Saisonsieg aufkommen. Nach ausgeglichenen Anfangsminuten setzten sich die Hausherren früh ab und sollten sich von da an nicht mehr umschauen. Unter den Augen von VfB-Spieler Timo Baumgartl und dem ehemaligen Nationaltorhüter Andreas Köpke sorgte ein 10-0 Lauf bereits zum Ende des ersten Viertels für eine deutliche 16-Punkte Führung.

Die MHP RIESEN zeigten sich nach der zweieinhalbwöchigen Pause voller Spielfreude, trafen hochprozentig aus dem Zweipunktebereich (63 %) und forcierten durch druckvolle Verteidigung insgesamt 20 Ballverluste beim Gegner. Auch bei den Rebounds, Assists, Steals und Blocks hatten die Patrick-Schützlinge die Nase vorn, sodass sich die Überlegenheit der Hausherren deutlich in den Zahlen wiederspiegelte.

Durch den ungefährdeten 93:61 Heimerfolg über Göttingen und gleichzeitig sechsten Sieg in Serie steht Ludwigsburg in der easyCredit BBL mit 16:2 Punkten auf dem 3. Tabellenplatz. Am Dienstag müssen die MHP RIESEN auch in der Basketball Champions League wieder ran und bekommen es auswärts mit SikeliArchivi Capo d’Orlando zu tun (Spielbeginn 20.30 Uhr).

Viertelergebnisse aus Ludwigsburger Sicht: 29:13, 16:12, 22:25, 26:11

Punkte MHP RIESEN Ludwigsburg: Thiemann 17 (8 Rebounds), Peter-McNeilly 15, Cook 13, Evans 12 (8 Rebounds), Johnson 11 (5 Assists), McCray 8 (4 Assists), Walkup 8, Waleskowski 6 (5 Rebounds), Koch 3, Sears 0, Geske 0, Emanga 0

Punkte BG Göttingen: Kamp 19 (5 Rebounds), Rush 17 (5 Rebounds), Smotrycz 12, Lockhart 6, Loveridge 3, Stockton 2 (7 Assists), Williams 2, Haukohl 0, Simon 0, Larysz 0, Grüttner Bacoul 0, Kramer Schiedsrichter: Nesa Kovacevic, Steve Bittner, Stefan Fingerling

Zuschauer: 3.499

Die Stimmen zum Spiel

John Patrick (Headcoach MHP RIESEN Ludwigsburg): „Nach der Pause war das heute ein wichtiger Sieg für uns. Die Energie war da und wir haben es geschafft viele Turnover beim Gegner zu forcieren. Gegen Rush hatten wir allerdings ein paar Probleme, er ist zu oft frei zum Wurf gekommen.“

Johan Roijakkers (Headcoach BG Göttingen): „Gratulation an John und die MHP RIESEN zu diesem verdienten Sieg. Ludwigsburg war besonders in der Anfangsphase aggressiver und hat uns damit überwältigt. Von dem frühen Rückstand konnten wir uns leider nicht mehr erholen.“