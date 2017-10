MHP RIESEN: Geglückter Start – More to come

× Erweitern Foto: Gunnar Rübenbach MHP RIESEN Fans

Die MHP RIESEN Ludwigsburg sind im anstrengenden Oktober in der easyCredit Basketball Bundesliga sowie in der FIBA Championsleague schwungvoll und erfolgreich in die Saison gestartet. Auch im November steht großer Sport auf dem Programm.

Der Saisonstart der MHP Riesen ist geglückt. Die Ludwigsburger zeigten in den acht Pflichtspielen vom 2. bis zum 21. Oktober in der Basketball Bundesliga und in der Champions League hochklassigen Sport, starken Teamgeist und einen langen Atem. Dennoch hält Headcoach John Patrick den Ball gewohnt flach. Der Gentleman des Basketballs zeigt Bescheidenheit nach Siegen und Größe in der Niederlage.

»Im Herbst hat noch kein Team einen Titel gewonnen«, sagte er nach der Serie von neun Siegen, die in der 103:70-Galavorstellung gegen den griechischen Spitzenklub PAOK gipfelte. Nach dem vermeidbaren 81:83 gegen Gießen gratulierte er 46ers-Coach Ingo Freyer »eigentlich unser druckvolles Spiel gespielt zu haben« und attestierte seiner Mannschaft »zu viele leichte Fehler und keinen Steal in der ersten Halbzeit«. Im Basketball entscheiden Tagesform und Nuancen über Sieg oder Niederlage – das macht diesen Sport so spannend. Selbst die Niederlage mit zehn Punkten beim spielstarken CL-Vorjahressieger Iberostar Teneriffa ist da schon fast positiv und als wertvolle Lernerfahrungen zu werten. John Patrick und sein Team arbeiten fleißig und akribisch, sind selbstkritisch und gleichzeitig zu Recht optimistisch.

»Sind oft frischer als die Gegner«

Sie lassen sich bei Rückständen nicht aus der Ruhe bringen und vom Matchplan nicht abbringen. Anscheinend haben die RIESEN das dritte Viertel zu ihrem »Sahne«-Viertel erkoren, sie scoren hoch und sind schwer aus der Puste zu bringen. »Wir sind oft frischer als die Gegner, weil wir die Einsatzzeiten durch Rotation kurz halten«, sagt Patrick. Durch zehrende englische Wochen, Reise-Stress und intensive Trainingseinheiten bleibt das Team zwar am Ball, aber eine kleine Verschnaufspause ab Mitte November haben sich alle verdient. Feiertage sind nicht drin, denn der Auswärts-Doppler gegen ScienceCity Jena (29.10.) und BC Ventspils in Lettland (1.11.) blockt Allerheiligen. Auch die darauf folgenden vier Spiele – dreimal zuhause gegen Gotha, Chalon und Gaziantep sowie beim MBC in Weißenfels – werden den MHP RIESEN alles abverlangen. Fürchten müssen sich die Barockstädter nicht, denn dafür spielten sie bisher zu überzeugend. Ihr Slogan »Gefürchtet und stolz drauf« passt da als Kampfansage für kommende Gegner.

Die Bundesliga- und Champions League-Heimspiele der MHP RIESEN finden in der MHPArena Ludwigsburg statt.

