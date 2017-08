MHP RIESEN: Ready, set, Tip-Off!

× Erweitern Foto: MHP RIESEN

Ab dem 9. September zieht das Tempo bei den MHP RIESEN Ludwigsburg merklich an. Am Abend der Saisoneröffnung, dem Porsche BBA Season Opening in der Rundsporthalle, präsentiert sich das neu formierte Team in einem Vorbereitungsspiel. Kurz darauf stehen in der FIBA Champions League zwei wegweisende Qualifikationsspiele gegen Bosna Royal Sarajevo an. Für Action ist also gesorgt!

An einem verregneten Samstagmorgen im August bat das Trainerteam um Headcoach John Patrick zehn Spieler zum Trainingsauftakt mit intensiven Lauftests und One-on-one-Trainings in die Rundsporthalle. Auch erste Medizin-Checks sind bereits absolviert. Gut einen Monat hat die Mannschaft der MHP RIESEN Ludwigsburg Zeit, sich zu finden, einzuspielen und sich die Sommermüdigkeit aus den Knochen zu schütteln, denn schon am 19. September wartet in der CL- Qualifikation die erste Pflichtspielhürde bei Bosna Royal Sarajevo.

Viel Bewegung auf und neben dem Court

Die neue Saison wird leider ohne den US-Amerikaner Michael Frazier stattfinden, der wegen einer Knie-Verletzung seinen Vertrag in Ludwigsburg nicht erfüllen wird. Dennoch können die MHP RIESEN zuversichtlich in die neue Spielzeit gehen, denn auf und neben dem Court ist mächtig Bewegung. Der kanadische Guard Adika Peter-McNeilly, Rückkehrer Kerron Johnson, der Pick-and-Roll-Spieler Thomas Walkup und Defensiv-Ass Elgin Cook werden das Team sicherlich verstärken. Auch das Trainerteam hat Gestalt angenommen. So können Chefcoach Patrick und Co-Trainer Stephan Völkel nun auch auf die Expertisen des 26-jährigen Sebastian Ludwig, des Assistantcoachs Joey Cantens und des neuen Teammanagers Taurimas Kardauskas zählen. Auch beim Sponsoring gibt es gute Neuigkeiten zu vermelden, denn der treue Premium-Partner der MHP RIESEN, die MANN+HUMMEL GmbH, baut ihr Engagement bis 2020 aus und wird künftig auch als Trikotsponsor für einen glänzenden Auftritt der Ludwigsburger sorgen. Zusätzlich wurde das Ticketing verbessert. Der brandneue Ticket-Onlineshop unter www.eventimsports.de/ols/mhp-riesen bietet den Fans nun eine elegantere Optik und deutlich verbesserten Bedienkomfort.

Season Opening & 3 Vorbereitungsspiele

Ab dem 9. September wird die Schlagzahl bei den MHP RIESEN deutlich erhöht. Das Porsche BBA Season Opening startet an diesem Tag um 10 Uhr mit einem Schnuppertraining für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Um 13, 15 und 17 Uhr testen dann die U14, die JBBL und die NBBL der Porsche Basketball Akademie. Neben Testspielen und der öffentlichen Teampräsentation bietet BBA-Hauptförderer Porsche mit einem Fahrsimulator, einer Reifen-Wechsel-Challenge und einer Fotobox-Aktion Spaß und Action für Jung und Alt an. Für das kulinarische Wohl sorgen der »Barbecue Boss«, die Fanclubs sowie die BSG Basket Ludwigsburg. tmo

www.mhp-riesen-ludwigsburg.de

Termine der MHP RIESEN

Porsche BBA Season Opening

Sa. 9.9., ab 12.30 Uhr, Rundsporthalle, 19.30 Uhr: MHP RIESEN vs. Istanbul BBSK

Vorbereitungsspiel Mo. 11.9., 19 Uhr: MHP RIESEN vs. Nürnberg Flakons

CL-Qualifikation

Do. 21.9., 20 Uhr: MHP RIESEN vs. Bosna Royal Sarajevo, MHPArena Ludwigsburg

easy credit BBL

So. 8.10., 19.15 Uhr: MHP RIESEN vs. FRAPORT SKYLINERS,MHPArena Ludwigsburg