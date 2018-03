MHP RIESEN sind Ludwigsburgs Mannschaft des Jahres

× Erweitern Foto: Gerd Käser MHP Riesen Ludwigsburg

Die MHP RIESEN sind Ludwigsburg Mannschaft des Jahres! Bei der Sportlerehrung der Stadt Ludwigsburg erhielten die Basketballer den Titel des Teams des Jahres 2017. Johannes Thiemann wurde zudem zu Ludwigsburgs Sportler des Jahres gekürt.

„Da Basketball ein Mannschaftssport ist, ist die Auszeichnung zur Mannschaft des Jahres schon noch etwas spezieller. Aber ich freue mich natürlich, dass ich Sportler des Jahres bin. Das bin ich zum ersten Mal. Es ist eine schöne Anerkennung der persönlichen Leistung“, zeigte sich Johannes Thiemann sehr geehrt.

Mit seiner Ehrung zum „Sportler des Jahres“ wandelt Thiemann auf den Spuren Jon Brockmans. Der beliebte ehemalige Center der MHP RIESEN wurde 2015 zum Sportler des Jahres in der Barockstadt gewählt. Thiemann hat im vergangenen Jahr seinen kometenhaften Aufstieg fortgesetzt. Mit der MHP RIESEN war er in drei Wettbewerben äußerst erfolgreich unterwegs und er vertrat Deutschland auch bei der Europameisterschaft 2017.

Ludwigsburgs Mannschaft des Jahres 2017 sind die MHP RIESEN. In einer „XXL-Saison“ mit 62 Pflichtspielen in easyCredit BBL, dem Pokalwettbewerb und der Champions League haben die Basketballer um Trainer John Patrick eine sehr erfolgreiche Spielzeit hinter sich. Das Pokalhalbfinale und das Champions League-Viertelfinale standen neben dem vierten Playoff-Einzug in Folge zu Buche. Die Ehrung zum Ludwigsburger Sportteam 2017 würdigt die starken Leistungen des MHP RIESEN-Teams.