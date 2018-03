MHP RIESEN verpflichten Malik Müller

× Erweitern MHP Riesen vs MBC (41 von 84).jpg Wer wird der nächste MHP Riesen Star sein.

Vor Ablauf der Wechselfrist in der Champions League sind die MHP RIESEN Ludwigsburg aktiv geworden und haben Malik Müller unter Vertrag genommen. Der deutsche Guard erhält einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Spielzeit.

Bis zuletzt war Müller bei der BG Göttingen unter Vertrag. Für die „Veilchen“ bestritt der 24-Jährige vier Partien in der easyCredit BBL. Begonnen hatte er die Spielzeit beim amtierenden Meister Brose Bamberg (6 Einsätze).

„Ich freue mich auf die Chance in Ludwigsburg. Es ist für mich ein Neuanfang. Die MHP RIESEN sind ein starkes Team und spielen auch in Champions League eine gute Saison“, meint Müller zu seinem Wechsel in die Barockstadt.

Sein Debüt im Trikot der MHP RIESEN gibt Müller beim Derby gegen ratiopharm ulm am heutigen Mittwochabend.