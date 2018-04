Direkter Konkurrent um Platz 3 der Champions League zu Gast

× Erweitern Foto: MHP RIESEN MHP Riesen LB

Am Samstag (7. April, 20:30 Uhr) empfangen die MHP RIESEN die EWE Baskets Oldenburg. Der Gegner steht einen Tabellenplatz hinter den RIESEN, mit einem Sieg kann der Vorsprung auf Platz vier auf acht Punkte ausgebaut werden.

Die Ausgangslage:

In der easyCredit Basketball Bundesliga verloren die MHP RIESEN zuletzt beim amtierenden deutschen Meister, Brose Bamberg, 73:80. Mit 42:12 Punkten, rangiert die Mannschaft von Head Coach John Patrick weiterhin souverän auf Platz drei. Der Rückstand auf Alba Berlin beträgt vier Punkte und der Vorsprung auf Oldenburg aktuell sechs Zähler.

Die Gäste aus Oldenburg kommen in die Partie des 28. Spieltags der easyCredit BBL mit fünf Siegen in Serie im Gepäck. Die letzte Partie stellte ein großes Ausrufezeichen dar: Mit 100:77 fegten die Norddeutschen den FC Bayern Basketball aus der eigenen Halle, Topscorer der Partie war Maxime De Zeeuw mit 24 Punkten. Das Hinspiel gewannen die RIESEN in Oldenburg 87:79 dank eines starken Thomas Walkup, der 22 Punkte, 7 Rebounds und 5 Assists auflegte.

Zahlen und Fakten:

Die Mannschaft von Trainer Mladen Drijenic verkörpert einen offensivgeprägten Basketball. Oldenburg erzielt pro Partie 86,3 Punkte (Rang vier in der easyCredit BBL) und trifft dabei starke 50,1 Prozent aus dem Feld. Dazu verteilt das Team die viertmeisten Assists (19,4) der Liga. Point Guard Mickey McConnell spielt alleine 5,5 Vorlagen im Schnitt.

Die Scoring-Last verteilt sich vor allem auf den österreichischen Nationalspieler Rasid Mahalbasic (15,5 Punkte) und Ricky Paulding (14,8). Mahalbasic ist ein sehr physischer Center, der zusätzlich noch 6,4 Rebounds abgreift. In Person von Paulding haben die Oldenburger der besten Punktesammler in der Geschichte der easyCredit BBL in ihren Reihen.

Stimme zum Spiel:

John Patrick (Head Coach, MHP RIESEN Ludwigsburg): „Es ist nicht lange her, dass wir in der Champions League gegen Oldenburg verloren haben. Wir wollen uns selbst also etwas beweisen. Dieses Spiel ist sehr wichtig, um uns den dritten Platz zu sichern. Das wäre ein großer Schritt und ist ein wichtiges Ziel. Es geht vor allem um die mentale Stärke nach dem Spiel unter der Woche in Bayreuth, da Oldenburg frei hatte.“

Ticket-Info:

Noch gibt es Tickets für das Duell mit Oldenburg am Samstag. Im Vorverkauf können sich die Karten im Online-Shop unter www.mhp-riesen-ludwigsburg.de/tickets gesichert werden. Sollten an der Abendkasse noch Karten verfügbar sein, so öffnet diese am Spieltag um 19:00 Uhr.