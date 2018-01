MHPArena ausverkauft! Spitzenspiel gegen Berlin

× Erweitern MHP RIESEN vs Elan Chalon (59 von 70).jpg

Das erste Heimspiel des Jahres 2018 ist gleich ein echtes Spitzenspiel in der easyCredit BBL! Am Sonntag (7. Januar, 15 Uhr) empfangen die MHP RIESEN als Tabellenzweiter das drittplatzierte ALBA BERLIN. Die MHPArena ist bereits ausverkauft.

Die Ausgangslage

Der Rahmen für ein packendes Topspiel ist bereitet. Beide Clubs sind bereits fest für die Pokalqualifikation am 20./21. Januar qualifiziert. Im direkten Aufeinandertreffen des 17. Spieltags geht es um den zweiten Platz hinter Spitzenreiter München. Ludwigsburg liegt mit 24:6 Punkten aktuell vor Berlin (26:8 Punkte) und will den Platz nur allzu gerne verteidigen.Berlin gewann seine letzten beiden Spiele in der Liga (gegen Jena und Braunschweig), unterlag am Dienstag im Eurocup indes mit 81:100 auf Gran Canaria. Für Berlins Coach Aito Garcia Reneses war die Reise auf die Kanaren eine Begegnung mit der eigenen Vergangenheit, schließlich trainierte der Spanier das Team zuvor (und traf unter anderem im Eurocup mit Gran Canaria auf die MHP RIESEN).

Zahlen und Fakten

Garcia Reneses hat den Albatrossen neuen Schwung verliehen und hat eine Offensive installiert, die augenscheinlich sehr gut harmoniert (21,5 Assists/Spiel, zweitbester Wert der Liga). Zudem vertraut er auf eine tiefe Rotation. Bereits elf Berliner Akteure kommen in dieser Spielzeit auf eine durchschnittliche Spielzeit von 10 Minuten und mehr. Besonders das Forward-Duo Luka Sikma (11,2 Punkte, 7,1 Rebounds) und Marius Grigonis (11,2 Punkte) belebt das ohnehin sehr flüssige Offensivspiel der Albatrosse. Topscorer ist Spielmacher Peyton Siva mit 12,5 Punkten.Seit dem Ludwigsburger Aufstieg in die 1. Liga 2002 gab es das Duell Barockstadt vs. Bundeshauptstadt insgesamt 16-mal. Mit 8:8 Siegen fällt die Bilanz dabei ausgeglichen aus. In der vergangenen Saison entführte ALBA mit einem 79:73 beide Punkte aus Ludwigsburg. In den vier Spielzeiten zuvor verteidigten die MHP RIESEN die „Festung“ MHPArena. Vor ausverkaufter Kulisse soll am Sonntag möglichst ein weiterer Erfolg folgen.

Stimme zum Spiel

John Patrick (Headcoach, MHP RIESEN Ludwigsburg): „Wir freuen uns auf ein großes Spiel vor einer ausverkauften MHPArena. Es wird sicher eine tolle Stimmung geben. Berlin ist eine Top-Mannschaft, die in diesem Jahr unter Aito Garcia Reneses einen Schritt nach vorne gemacht hat. Berlin hat viele Scorer und Aito ist auch dafür bekannt Talent zu entwickeln, was man aktuell am Beispiel von Tim Schneider sehen kann, der viel Spielzeit erhält. Für uns ist es eine weitere Bewährungsprobe gegen eine Spitzenmannschaft.“