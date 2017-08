Neuer Online-Ticketshop der MHP RIESEN

× Erweitern Foto: MHP RIESEN MHP RIESEN

Neue Optik, verbesserter Bedienkomfort für Fans! Der neue Ticket-Onlineshop der MHP RIESEN Ludwigsburg macht die Suche nach den passenden Tickets noch einfacher.

Tickets für die ersten Heimspiele sind ab sofort erhältlich! Der neue Ticket-Inlineshop ist direkt unter www.eventimsports.de/ols/mhp-riesen/ aufrufbar.

Dank verbesserter Funktionen und einem neuen Design ist der Shop intuitiv zu bedienen. Neu ist auch, dass der Einzelticketshop und Dauerkartenshop nun eine gemeinsame Adresse haben, was die Navigation für Fans erleichtert (z.B. beim Wandeln von Vorkaufsrechtoptionen).

Auch von mobilen Endgeräten aus ist die Bedienung in der neuen Shopumgebung komfortabler als zuvor. Unverändert bleiben die individuellen Zugangsdaten der Fans, die bisher schon über den Onlineshop ihre Karten bestellt haben (Einzel- und Dauerkarten).

Einzelticketverkauf für die Heimspiele gegen Sarajevo, Frankfurt, Gießen und Bamberg gestartet

Für das Heimspiel in der Champions League-Qualifikation gegen Bosna Royal Sarajevo am 21. September – Dauerkarteninhaber haben eine Vorkaufsoption auf ihre Plätze bis zum 4. September 2017 – und die easyCredit BBL-Heimpartien gegen die FRAPORT SKYLINERS am 8. Oktober, die GIESSEN 46ers am 13. Oktober und die Brose Bamberg am21. Oktober sind Einzeltickets verfügbar. Die Karten können bequem im Onlineshop www.eventimsports.de/ols/mhp-riesen/ gebucht werden.