PAOK Saloniki in der MHPArena!

× Erweitern MHP Riesen Ludwigsburg

Stimmungsvoller Start in die Hauptrunde der Champions League! Am Dienstag 10. Oktober treffen die MHP RIESEN am ersten Spieltag der Gruppe B auf PAOK Saloniki. Tip-Off ist um 20 Uhr.

Mit PAOK Saloniki stellt sich am ersten Champions League-Spieltag ein namhafter Traditionsclub aus Griechenland in der MHPArena vor. Der Verein aus Thessaloniki konnte in seiner Historie zwei Meistertitel, drei Pokalsiege, sowie zwei Europapokalerfolge einfahren. In der abgelaufenen Spielzeit belegte PAOK den fünften Platz in der griechischen Liga.

Die Ausgangslage:

Die MHP RIESEN gehen mit dem Schwung aus acht Siegen in Folge in das Duell mit PAOK. In der Qualifikation zur Champions League (6 Erfolge) und auch in den ersten beiden Ligaspielen hielt man sich schadlos.PAOK Saloniki musste in den ersten Pflichtspielen der Saison Niederlagen einstecken. Im griechischen Pokal gab es eine 63:70-Pleite gegen den Erzrivalen Aris Saloniki. Am 1. Spieltag der hellenischen Liga unterlag man Promitheas mit 73:79.

Zahlen und Fakten:

Schon in der vergangenen Saison waren die Griechen in der Champions League aktiv und stießen bis in die Runde der besten 16 Teams vor, wo man gegen den späteren Champion Teneriffa ausschied. Neu an der Seitenlinie ist Ilias Papatheodorou, der den langjährigen PAOK-Trainer Anastasios Markopoulos beerbte. Papatheodorou wurde zuletzt mit BC Astana kasachischer Meister und als U20-Trainer Griechenlands Europameister 2017. Er kann auf einen Kader mit einem Mix aus erfahrenen griechischen Akteuren, einer Reihe Talente und vier US-Importspielern zurückgreifen.

Stimme zum Spiel:

John Patrick (Headcoach MHP RIESEN Ludwigsburg): „Wir freuen uns auf einen Abend mit großartiger Atmosphäre. PAOK ist ein Verein mit viel Tradition und einer großen Fanbasis. Ich weiß, dass die Menschen in Saloniki sehr leidenschaftlich Basketball leben.“

Ticket-Info:

Karten für das Heimspiel gegen PAOK gibt es vorab im 👉 Online-Ticketshop. Die Abendkasse der MHPArena öffnet am Spieltag ab 18:00Uhr.

Besucherhinweis:

Bei dem Heimspiel gegen PAOK Saloniki gelten erweiterte Sicherheitsbestimmungen. Fans werden gebeten aufgrund der umfangreicheren Taschen- und Sicherheitskontrollen frühzeitig zum Spiel anzureisen. Der Zutritt zu den Blöcken G1, G2, G3 ist in Fankleidung des Gästeteams untersagt. Als Gästefanblock ist der Block D (Stehplätze) ausgewiesen. Hier ist Fankleidung des Heimteams nicht gestattet. Es gilt die Hausordnung der MHPArena Ludwigsburg.

Der Hallen-und Tribünenplan weicht beim Thessaloniki-Spiel vom in der easyCredit BBL üblichen Hallenplan ab.

ACHTUNG! Es ist nachdrücklich empfohlen nur Karten im Gästeblock D zu buchen, wenn Sie auch Fan von PAOK sind. Alle Gästeplatzkarten sind Stehplätze mit freier Platzwahl. Der Zugang in Ludwigsburger Fan-Kleidung ist untersagt. Zugang zu anderen Arena-Bereichen ist mit diesem Ticket nicht erlaubt.