Pokal: MHP RIESEN treten in Berlin an

In der Qualifikationsrunde zum easyCredit Pokal TOP FOUR sind die MHP RIESEN Ludwigsburg bei ALBA BERLIN gefordert. Dies ergab die Auslosung.

Berlin empfängt die MHP RIESEN am 21. Januar in der Max-Schmeling-Halle. Die genaue Tip-Off Zeit wird noch bekannt gegeben. Der Sieger des KO-Spiels qualifiziert sich für das Pokal TOP FOUR in Ulm. Die weiteren Begegnungen lauten FC Bayern München gegen Brose Bamberg und Frankfurt bzw. Bonn gegen medi bayreuth. Ausrichter ratiopharm ulm ist für das Turnier gesetzt.

Die Paarungen wurden in der Halbzeitpause des easyCredit BBL-Spiels Brose Bamberg vs. ratiopharm ulm ausgelost. Gespielt wird am Wochenende des 20. und 21. Januars. Durch den Pokal ist das Auswärtsspiel der MHP RIESEN bei der BG Göttingen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden. fos hierzu folgen noch.