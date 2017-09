Porsche BBA Season Opening in Ludwigsburg am 9. September

× Erweitern Foto: MHP RIESEN Porsche BBA Opening

Im Rahmen des Porsche BBA Season Openings bestreiten auch die MHP RIESEN Ludwigsburg ihr erstes öffentliches Testspiel. Im Spiel gegen den türkischen Erstligisten Istanbul BBSK erwartet die Mannschaft von Trainer John Patrick ein echter Härtetest auf internationalem Niveau. Unter anderem hat sich BBSK mit Michael Thompson und Stefan Bircevic (beide waren in der vergangenen Saison mit Besiktas bzw. Partizan Ludwigsburger Champions League-Gegner, Bircevic spielt aktuell mit Serbien bei der EM) verstärkt. Jaka Klobucar und Eric Buckner sind weitere bekannte Namen im Aufgebot Istanbuls, das in der Qualifikation zum FIBA Europe Cup auf den deutschen Vertreter s.Oliver Würzburg treffen wird. Tip-Off zum Duell der MHP RIESEN gegen BBSK ist am Samstag um 19:30 Uhr.

John Patrick freut sich auf die Saisonpremiere vor den heimischen Fans: „Es war uns wichtig gegen einen Gegner zu spielen, der ein gutes internationales Niveau hat. Istanbul ist vergleichbar mit den Aufgaben, die in der Champions League auf uns warten. Die türkische Liga ist stark. BBSK hatte in den letzten Jahren immer gute Kader zur Verfügung.“

Vor dem ersten Sprungball beim RIESEN-Spiel gehört das Parkett in der Rundsporthalle der Jugend! Am Samstagmorgen eröffnet ein Schnuppertraining des „Junior Club“ den langen Ludwigsburger Basketballtag. Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 12 Jahren können am Training des Junior Club teilnehmen. Ab 13 Uhr ist dann die U14 der Porsche Basketball Akademie an der Reihe. In einem Test treffen die jungen Korbjäger auf die U14-Auswahl der oettinger Rockets. Auf die U14 folgt um 15 Uhr die JBBL-Mannschaft (U16 Altersklasse) der Porsche BBA. Diese misst sich mit der gleichaltrigen Mannschaft des FC Bayern München. Ebenfalls Ludwigsburg gegen München heißt es ab 17 Uhr im Test der NBBL-Teams (U19) beider Clubs.

Tickets für das Porsche BBA Season Opening

Karten für die Saisoneröffnung in der Rundsporthalle sind für 10 Euro (Normalpreis) und 6 Euro (ermäßigt) erhältlich. Im Vorverkauf können Tickets in der Geschäftsstelle der MHP RIESEN erworben werden (Pflugfelder Straße 22, 71636 Ludwigsburg, werktags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet). Mitglieder der BG Ludwigsburg e.V. erhalten eine Freikarte für das Porsche BBA Season Opening.

Die Ticketkasse an der Rundsporthalle öffnet am Veranstaltungstag um 12:30 Uhr.

Mitmach-Stationen von Hauptförderer Porsche

BBA-Hauptförderer Porsche bietet auf dem Vorplatz der Rundsporthalle Spaß und Action für Jung und Alt an. Fahrsimulatoren, eine Reifen-Wechsel-Challenge und eine Fotobox-Aktion, bei der sich Fans wie ein RIESE in Aktion setzen lassen können, sorgen für Kurzweil und gute Laune.

Für das kulinarische Wohl sorgen der „Barbecue Boss“, die Fanclubs Dunking Dukes und Barock Pirates, sowie die BSG Basket Ludwigsburg.

Das Programm im Überblick